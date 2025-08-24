Frío en las mañanas, tardes "agradables" y posibles "gotitas": El pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago

24 ag. 2025 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Gonzalo Espinosa, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago, anunciando cielos despejados con bajas temperaturas en la mañana y temperaturas por sobre los 20° durante la tarde. Además, informó la posibilidad de algunas "gotitas" cerca del fin de semana.

Mañanas heladas y tardes por sobre los 20°

El experto indicó que la mínima en la capital este domingo fue de -0,9° C, es decir, levemente superior al -1,3° C registrado el sábado, siendo la jornada más fría en lo que va del año en Santiago. Eso sí, "yo creo que la sensación térmica sí era más baja", precisó Espinosa.

De acuerdo al meteorólogo, para la zona centro "se ve una zona despejada, eso corresponde al anticiclón frío que tiene como característica cielo despejado, bajas temperaturas en la mañana y temperatura relativamente agradable para esta época del año por las tardes".

"Eso se va a mantener, se va a ir temperando un poquito el ambiente, así que las bajas temperaturas empiezan a quedar atrás y empezaremos a tener altas temperaturas en la semana", agregó el experto en su reporte diario.

"Santiago los próximos días estará dominado por un sol presente, hasta el miércoles. Las temperaturas mínimas empiezan a subir", informó Espinosa, alcanzando 2°, 3° y 5°, el lunes, martes y miércoles, respectivamente.

En cuanto a las máximas, el lunes se esperan 20° y ya el martes se alcanzará el peak con 23°. El miércoles disminuirá levemente a 21°.

¿Volverán las lluvias a Santiago?

El meteorólogo explicó que, a diferencia de la zona sur en donde seguirá lloviendo, la zona central "está muy carente de precipitaciones", sin embargo, no descartó "gotitas" llegando el próximo fin de semana.

"El día jueves (el cielo) se echa a perder un poquito. Vamos a tener nubosidad, también probable niebla matinal, algunas gotitas, pero hacia la precordillera y cordillera de la zona central", declaró.

El experto dijo que el viernes también podrían caer "unas gotitas, el sábado otras gotitas", aunque precisó que "no es un sistema frontal, es una condición en altura, principalmente en los sectores cordilleranos".

"En el centro de Santiago lo más probable es que no caiga nada", indicó, pero aun así llamó a "tener una parca por si acaso. No es para andar con impermeable, pero son algunas gotitas que se agradecen".