Este sábado se vivió la mañana más fría en lo que va del año en Santiago: Esto reportó experto de Megatiempo

23 ag. 2025 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Gonzalo Espinosa, aseguró que hoy sábado se vivió la mañana más fría en lo que va del año en Santiago, alcanzando una mínima de -1,3° C, algo que ya se vislumbraba tras el sistema frontal que dejó lluvias y nieve en distintas regiones del país.

El día más frío del año en Santiago

"Santiago amaneció con cielo despejado con niebla, y una temperatura mínima de -1,3° C, a las 06:43 horas", señaló el experto, temperatura medida en Quinta Normal.

Eso sí, el meteorólogo aclaró que para esta jornada se tenía prevista una extrema histórica de -3° C en la capital, pero no se alcanzó. "Estábamos próximos a romper el récord de temperatura más baja histórica para el mes de agosto en Santiago, que era -3,4° C, que se vivió el año 2007. No lo logramos", declaró.

Para los próximos días se esperan cielos despejados, pero con un "sol de invierno", según explicó el experto. Es decir, no será sinónimo de calor, al menos este fin de semana.

Sin embargo, precisó que "hacia el día lunes (el sol) empieza a calentar un poquito más", con una máxima de 20°. Y ya el martes "vamos a ver este invierno bipolar", ya que la temperatura subirá hasta los 23°.

De acuerdo al meteorólogo, estos cambios se deben a que "se empiezan a acercar las estaciones del año, y pasamos del frío al calor, y ya al llegar a la primavera esto se hace mucho más visible. En septiembre pasamos de fríos matinales a calor importante por las tardes".