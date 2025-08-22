"El frío inmisericorde": Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico del tiempo para este fin de semana en Santiago

22 ag. 2025 - 22:21 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este fin de semana largo en Santiago, y adelantó lo que se espera para este sábado 23 de agosto en el resto del país.

Sobre la zona central expresó: "Y la guinda de la torta. El frío inmisericorde después de todo este alboroto de lluvia, granizo, tormentas eléctricas y nieve, el frío se impondrá con registros que pueden llega a -8°C en sectores de la Región Metropolitana".

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Santiago?

El comunicador afirmó que en Santiago "se acabó todo el alboroto", y en la mañana de este sábado se "verá un cielo despejado y un sol maravilloso, pero un frío que se le encargo. Escarcha, y donde ha caído nieve, se solidificará".

"El domingo otra vez, aunque no están inmisericorde como las del sábado, tendremos heladas. -1°C en el centro de la capital y 12°C de máxima", indicó.

Temperaturas pronosticadas para este sábado 23 de agosto en la Región Metropolitana

Colina: 4°C y 12°C

Melipilla: -1°C y 13°C

Santiago: -3°C y 10°C

Buin: -4°C y 9°C

San José de Maipo: -8°C y 7°C

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este sábado 23 de agosto?

Sepúlveda indicó que este sábado la "nubosidad irá abriendo espacio al sol, en la costa del Norte Grande y bajan también las temperaturas, incluso en la región de Atacama, pese a que habría sol durante la mañana".

"Esperamos que llegue la estabilidad a zonas donde nevó, y bastante, como en la región de Coquimbo. Brillará el sol y habrá heladas locales en sectores de la precordillera. No tanto frío, por el momento, como al interior de la región de Valparaíso", sostuvo.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur del país?

Para la zona central, Sepúlveda aseguró que "no hay precipitaciones a la vista. El fin de semana el sol será el protagonista, pero un sol de mentira. Bancos de niebla en sectores de la región del Maule y nubosidad dispersa además también en la de Ñuble y en Biobío. De hecho, a ratos estará nublado, con mínimas bajo cero desde Mulchén hacia el norte".

"La nubosidad desde la región de La Araucanía hacia el sur. De hecho, durante la mañana aún podrían caer algunas nevadas y agua-nieve en sectores de la precordillera. Las precipitaciones se mantienen con intermitencia desde Los Ríos hacia Los Lagos", agregó.

"Las precipitaciones también alcanzan la Patagonia, especialmente en la región de Aysén, aunque lo más intenso será el domingo y con isoterma cero alta. Vale decir, ese día lloverá donde habitualmente debe nevar. El sábado las precipitaciones alcanzan Última Esperanza y las islas occidentales del resto de Magallanes", indicó.

Temperaturas pronosticadas para este sábado 23 de agosto en el país

Arica: 16°C y 18°C

Iquique: 15°C y 18°C

Calama: -2°C y 20°C

Antofagasta: 12°C y 17°C

Copiapó: 6°C y 23°C

La Serena: 5°C y 16°C

Ovalle: 2°C y 16°C

Quillota: 2°C y 9°C

Los Andes: -6°C y 9°C

Valparaíso: 3°C y 14°C

Rancagua: -4°C y 10°C

Talca: -3°C y 11°C

Chillán: -1°C y 11°C

Concepción: 2°C y 11°C

Los Ángeles: -1°C y 11°C

Temuco: 1°C y 10°C

Valdivia: 2°C y 11°C

Osorno: 5°C y 9°C

Puerto Montt: 2°C y 9°C

Castro: -1°C y 9°C

Puerto Aysén: 2°C y 8°C

Coyhaique: 1°C y 7°C

Puerto Natales: -1°C y 7°C

Punta Arenas: 2°C y 6°C

Puerto Williams: -1°C y 4°C

