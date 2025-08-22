Continuará nevando el fin de semana: Estas son las zonas donde caerá nieve

22 ag. 2025 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este fin de semana se esperan bajas temperaturas en diversos sectores del país, las que en algunos casos estarán acompañadas de precipitaciones, tal como ocurrió este jueves y viernes en la zona central. Teniendo en cuenta este escenario, es posible que caiga nieve o agua-nieve en varias localidades.

De acuerdo al pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile, se trataría de cuatro regiones en las que se presentaría el fenómeno, el que en este 21 y 22 de agosto se registró en sectores pocos frecuentes como Santiago.

¿En cuáles zonas del país caería nieve este fin de semana?

A diferencia de estos últimos días, el frío con precipitaciones no se registraría en la zona central, sino que en el sur, en regiones como La Araucanía, donde se espera agua-nieve en la madrugada y mañana del sábado en Villarrica y Pucón.

Para la misma jornada, en Cochamó, región de Los Lagos, también se pronostica agua-nieve en los mismos rangos horarios. En Futaleufú ocurriría algo similar, solo que en la madrugada caerían nevadas.

En Aysén el agua-nieve se haría presente en Lago Verde, en la madrugada y en la mañana de este 23 de agosto, mientras que en Villa O'Higgins solo en la madrugada del domingo, pero con nieve en la misma franja horaria del día anterior. En tanto, Coyhaique tendría nieve en las primeras horas del día sábado, para pasar a agua-nieve en la mañana.

Finalmente, en la región de Magallanes se registraría agua-nieve en Torres del Paine, desde el inicio de la jornada del 23 de agosto hasta horas de la mañana. Por su parte, Puerto Williams tendría nieve en la madrugada y la mañana del domingo.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Santiago este fin de semana?

De acuerdo a Meteorología, Santiago permanecerá despejado durante gran parte del fin de semana, a excepción de la mañana y la tarde del domingo, cuando predominará la nubosidad parcial.

Para este sábado se esperan extremas de -3°C y 14°C, mientras que para el día siguiente de -1°C y 16°C en Santiago.

