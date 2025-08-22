Hasta -10°C en la Región Metropolitana: Revisa cuánto frío se registrará en el país y en diferentes comunas de Santiago

22 ag. 2025 - 21:44 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del sistema frontal que pasó por la zona central y centro-sur del país, las bajas temperaturas se volverán más intensas, dejando heladas matinales en diversos sectores, incluyendo la Región Metropolitana.

"Las heladas más inmisericordes entre Maule y Coquimbo, y también con frío en sectores del litoral", señaló el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien también llamó a tener "ojo con las cañerías que se pueden congelar esta noche".

Temperaturas pronosticadas

Vicuña: -3°C y 15°C

Los Andes: -7°C y 6°C

Valparaíso: 3°C y 14°C

Rancagua: -5°C y 2°C

Talca: -2°C y 3°C

Pese a que en Valparaíso la mínima estará sobre los 3°C, aseguró que "también es muy bajito", considerando la zona. "El mar, el océano, es un termorregulador que, por lo general, hace que no varíe tanto entre la mínima y la máxima".

"Además, en la tarde habrá vientos de 40 kilómetros por hora. Entonces estos 14°C van a ser mentira, porque con esa brisa fresca se te ponen los cachetitos colorados", sostuvo.

Hasta -10°C en la Región Metropolitana

Colina: -4°C y 5°C

Melipilla: -1°C y 15°C

Santiago: -3°C y 14°C

Buin: -5°C y 13°C

San José de Maipo: -8°C y 6°C

Sepúlveda aseguró que los -8°C de San José de Maipo, en el sector de San Gabriel se podrían convertir en -10°C.

"-3°C en el centro de Santiago, lo que significa que más hacia las zonas precordilleranas, pues esa temperatura podría ser -5°C o -6°C", aseveró.

Además, recordó que "en el centro de Santiago, el récord para agosto de frío es menos -3,4°C".

