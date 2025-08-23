Hasta -4° C: Meteorología emite aviso por heladas para tres regiones del país incluida la Metropolitana

23 ag. 2025 - 15:38 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso por heladas "normales a moderadas" durante este fin de semana en tres regiones de la zona centro del país, con mínimas que llegarán hasta -4° C.

¿Cuándo y dónde se registrarían las lluvias?

De acuerdo al organismo, el fenómeno se debe a una alta presión que se registrará desde la madrugada del domingo 24 de agosto hasta la mañana de ese mismo día.

Las regiones en donde lloverá son Valparaíso (en la cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos), Metropolitana y O'Higgins (ambas zonas en cordillera costa, valle y precordillera).

Hasta -4° C

Según la DMC, el domingo se esperan -3° C en la cordillera costa de la región de Valparaíso, y -4° C en la precordillera y valles precordilleranos.

En las regiones Metropolitana y O'Higgins se registrarán -3° C en la cordillera costa y valle, y hasta -4° C en la precordillera.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

