Temblor afecta a la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

22 ag. 2025 - 10:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,9 se registró durante la mañana de este viernes en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 09:51 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 81 kilómetros al sureste de Socaire, a 226 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

