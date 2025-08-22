Nuevo temblor se registra en la zona sur del país: ¿Dónde y cuál fue su magnitud?
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La madrugada de este viernes, a las 04:12 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.1 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 140 km al oeste de Ancud, en la región de Los Lagos, el cual tuvo una profundidad de 29 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
