Nuevo temblor se registra en la zona sur del país: ¿Dónde y cuál fue su magnitud?

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes, a las 04:12 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.1 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 140 km al oeste de Ancud, en la región de Los Lagos, el cual tuvo una profundidad de 29 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

