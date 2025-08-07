La aclaración de Contraloría por polémico dictamen: "TNE puede usarse las 24 horas del día durante todo el año"

07 ag. 2025 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República aclaró el dictamen sobre el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), también conocida como pase escolar, y afirmó que puede ser utilizado las 24 horas del día y durante todo el año.

¿Qué dijo la Contraloría sobre el uso de la TNE?

A través de un comunicado, el ente fiscalizador explicó que el pasado 11 de julio, "requerida por un estudiante que reclamaba contra la respuesta de la Subsecretaría de Transportes, la Contraloría General emitió su oficio N° E116999, de 2025".

En dicho documento señalaban que "aplicando la normativa vigente contenida en el Decreto Supremo N° 20 de 1982, del Ministerio de Transportes, la TNE sí puede usarse las 24 horas del día, de lunes a domingo, y todos los meses del año, incluyendo enero y febrero".

Desde el organismo afirmaron que no cuentan "con atribuciones para modificar la normativa legal o reglamentaria vigente".

Al respecto, explicaron que el oficio que generó la revuelta fue solo para confirmar "la respuesta que la Subsecretaría de Transportes ya había dado al alumno, en el sentido de que, conforme lo exige el mencionado Decreto N° 20, el uso de la TNE debe ser por razones de estudios".

"Dicha exigencia no es de la Contraloría, sino que está contenida en el decreto supremo mencionado", subrayaron.

Contraloría indicó que estarán atentos a modificaciones anunciadas por el Mineduc

Asimismo, recalcaron que "ya constaba en dictámenes del año 2017 y anteriores, de modo que solo se ha reiterado lo que dispone la propia norma y la jurisprudencia anterior, sin efectuar interpretación ni cambio alguno".

Finalmente, Contraloría dijo que "estarán atentos al ingreso de tales modificaciones" que fueron anunciadas por el Ministerio de Educación respecto a alinear "el decreto con los instructivos de la Junaeb".