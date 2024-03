Presentan recurso de protección contra "Worldcoin": Expertos alertan violación a neuroderechos por "vender el iris"

21 mar. 2024 - 21:58 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente, se interpuso un recurso de protección contra la empresa internacional "Worldcoin", reconocida por escanear datos biométricos de las personas a cambio de 10 unidades de criptomonedas, equivalentes a 85 mil pesos aproximadamente.

La medida fue interpuesta en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por Guido Guirardi, político y fundador de Congreso Futuro.

¿Es ilegal "comprar el iris" de las personas?

Todo esto debido a que expertos han advertido de los peligros de "vender el iris", lo que califican como un problema de identidad digital y regulación.

Los peligros de "vender" el iris

"Están comprando los datos biométricos de las personas, eso es totalmente ilegal, porque no hay un sistema de consentimiento, no se sabe en qué van a usar los datos, si lo van a comercializar, en que lugar quedaron esos datos y luego las personas no tienen la oportunidad de recuperar su información si toman conciencia", señaló Guirardi.

Según el recurso interpuesto, la empresa no establece mecanismos de consentimiento adecuados acerca de la recopilación de información biométrica, pues el escaneo monetiza información altamente sensible y vulneraría la privacidad de las personas.

El político consigna que "el iris es como la huella digital. Entonces, esto de verdad atenta contra la ley de neuroderechos que establece que eso sería ilegal, dado que la tecnología, la ciencia y la investigación tienen que estar al servicio de las personas".

¿Qué es Worldcoin?

En julio del 2023, la red financiera "Worldcoin" fue lanzada oficialmente y ya cuenta con más de 4 millones de registros únicos, y la cifra sigue creciendo a tasas de 400 mil por semana.

Entre sus promesas, a cambio de tu iris, prometen ser parte de una red financiera mundial, manejar criptomonedas y tener una identidad imposible de suplantar.

Alex Blania, CEO de Tool for Humanity, explicó que Worldcoin "son dos cosas. Es una forma de verificar tu 'humanidad' de verdad a escala global, a eso le llamamos WORLD ID; y dos, es una criptomoneda llamada 'Worldcoin', y todo el que se registra tiene parte de su propiedad”.