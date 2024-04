"Nunca me había sentido tan amada": Fanny Cuevas se compromete con excompañero de colegio

27 abr. 2024 - 14:15 hrs.

La exchica reality, Fanny Cuevas, se acaba de comprometer con Darío, su pareja de más de seis años y quien también fue su compañero de colegio.

La influencer reveló los detalles de cómo fue la pedida de mano de su novio, con quien vive en Brasil hace cinco años, y afirmó que “nunca me había sentido tan amada”.

Cuevas también mostró a través de sus redes sociales el anillo de oro y diamantes que le dio su prometido.

"Él fue mi primer amor"

“No hubo lágrimas porque no soy tan llorona como para esas cosas, pero hubo mucha emoción, como de sorpresa. Y obviamente yo siento que él es el amor de mi vida, ya llevamos mucho tiempo”, contó a LUN.

“Él es mi compañero. Estoy en mi mejor momento con él. Nosotros hemos tenido altos y bajos como todas las parejas, nos hemos dado algunos tiempos de repente, pero en general llevamos como seis años juntos. Y lo conozco desde el colegio. Siempre ha sido el amor de mi vida. Me encanta”, explicó.

“Él fue mi primer amor de chica, cuando estaba en segundo medio. Y claro, después nos separamos porque obviamente cada uno siguió su camino y el destino nos volvió a encontrar. Ha sido todo muy especial. Él es todo para mí”, detalló la exchica Yingo.

Sobre su anillo de compromiso, Fanny Cuevas comentó que “está precioso, me encantó... Nunca me habían regalado una joya tan linda. Lo más importante es que él me dijo que jamás en la vida se ha enamorado de otra mujer. Me dijo que yo era lo más importante de su vida, siempre me lo dice”.

“Nunca había sentido esto, jamás me había enamorado de verdad. El sentimiento que tengo hoy en día nunca lo había experimentado antes. Entonces todas esas cosas que él me dice yo se las creo porque nunca me había sentido tan amada por alguien. Nunca. Estoy disfrutando mucho este momento en mi vida”, cerró.

