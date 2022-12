Under Armour y caso La Polar: Afirman que un "proceso de verificación" concluyó que "las prendas son falsificadas"

07 dic. 2022 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

Under Armour cuestionó la demanda de La Polar en su contra por "competencia desleal", luego de que la empresa estadounidense denunciara a la multitienda por venta ropa falsificada.

La marca insistió en su postura y aseguró que la acusación la realizó luego de un riguroso proceso de verificación.

¿Qué dijo Under Armour?

"Under Armour ha tomado conocimiento por los medios de comunicación que Empresas La Polar habría presentado una demanda por competencia desleal en su contra y de la empresa Forus. En ella, La Polar sostendría que la denuncia presentada por UnderArmour por delitos de falsificación y uso indebido de marca registrada se basaría en antecedentes falsos", detalló Under Armour Inc. (UAI) en Pulso.

"Al respecto, Under Armour declara que realizó un proceso de verificación riguroso y exhaustivo de un grupo considerable de prendas comercializadas por Empresas La Polar", agregó.

En ese sentido, afirmó que "este proceso incluyó un análisis experto. Las conclusiones de dicho proceso son categóricas e inequívocas: las prendas son falsificadas y en ellas se usa indebidamente la marca Under Armour".

¿Qué dice La Polar?

Por su parte, La Polar, por medio de una declaración escrita, insistió que los productos que ofrecen son originales y cuentan con la documentación y trazabilidad.

"Respecto a otros informes, de los que no tenemos conocimiento, nosotros tenemos la tranquilidad de que tenemos todas las certificaciones que acreditan la originalidad de los productos, por lo que cabría preguntarle a la propia marca por qué tienen ellos estas inconsistencias internas", sostuvo.

Demanda por competencia ilegal

Luego de una orden de embargo en su contra por el caso, La Polar ingresó en los Juzgados Civiles de Santiago una demanda por "competencia desleal".

Lo anterior, según la empresa, "en respuesta a las infundadas acusaciones realizadas por las marcas respecto a los productos comercializados por la multitienda".

"La Polar, junto con remarcar que todos los productos comercializados en sus canales de venta son originales y que cuenta con la documentación que lo acredita, en la demanda recalcó que ambas compañías han realizado actos de competencia desleal", afirmó.

"Se ha orquestado una estrategia comercial, judicial y mediática tendiente a dañar la reputación corporativa de nuestra representada, con miras a defender la exclusividad que FORUS S.A. tiene en Chile sobre la comercialización de los productos marca Under Armour, en abierta contravención al artículo 19 bis E de la Ley de Propiedad Industrial, y pretendiendo a través de ello, desviar clientela en su beneficio y en directo perjuicio de los consumidores", acusó.