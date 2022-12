"El ministro Jackson miente": Exseremi Hidalgo presenta denuncia en Contraloría y asegura querellas

07 dic. 2022 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, junto al abogado ambientalista Marcelo Castillo acudieron a la Contraloría para denunciar posibles violaciones a la legislación ambiental en proyectos de la Región Metropolitana.

Además, anunciaron querellas penales, donde se incluye el delito de injurias, contra ministros de Gobierno.

Cabe recordar que Hidalgo acusó que su renuncia fue solicitada luego de recibir presiones para aprobar proyectos en los que no estaba de acuerdo, mientras que desde el Gobierno afirmaron a que su salida se debió a que no informó oportunamente un caso de violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle.

ATON

¿Qué dijo Hidalgo?

El abogado Castillo explicó que el proyecto "que generó la solicitud de renuncia fue el de la Planta de Tratamiento San Isidro, en Quilicura, que es una planta de tratamiento que es muy cuestionada por la comunidad y que en opinión de la seremi no cumplía con los requisitos legales para aprobarla. No obstante, la obligaron a aprobarla con instrucciones del Ministerio del Interior, según le dijo la subsecretaria Perales".

La exseremi fue consultada sobre si considera que estas presiones se deben a que el extesorero del PPD es actualmente vicepresidente del proyecto. Al respecto, respondió: "Yo no lo conocí ni lo conozco, pero sí vi el reportaje que hizo ayer un canal de televisión y he quedado impactada, porque sinceramente yo trataba de entender porqué venían instrucciones desde Interior... Hoy día que investiguen los que tengan que investigar, no puedo emitir un juicio de algo que no sé y que no conozco".

"Para mí ya era demasiado extraño que me obligaran a votar de determinada manera en el Mall Vivo, por ejemplo, obligándome que aprobara algo con lo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, esto me parece que puede estar revistiendo otros ribetes", agregó.

"El ministro miente"

En cuanto al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, manifestó: "Yo estoy absolutamente decepcionada e impactada de las mentiras que es capaz de decir, de como ha podido utilizar a otras personas para que salgan en su defensa en toda esta operación política que han hecho en mi contra".

Sobre las declaraciones del secretario de Estado, que aseguró no haber sido notificado respecto a las presiones denunciadas por la exseremi, Hidalgo aseveró: "El ministro miente, y de verdad le digo como se lo dijo el 'Gurú': pare de mentir. Se lo dije en su cara al ministro Jackson. Le dije 'ministro, yo nunca me he descoordinado con mis jefaturas. Yo nunca he tenido con ellas una irresponsabilidad respecto del mando que ellas tienen, el único problema que tuve con ellas es que me obligaban a aprobar los proyectos del SEA'. Y el ministro sabe que lo que él hizo fue bajarme la mirada".

Además, dijo creer que "el que está mintiendo acá es el ministro Jackson. La ministra Carolina Tohá me dijo a mí personalmente que no sabía de qué proyecto estaba hablando, ni de qué obligaciones de votar de determinada manera, eso fue lo que me dijo y yo, a diferencia de ella, debo creer en su palabra".

"Yo creo que él está dando palos de ahogado, porque sabe que está mintiendo, porque sabe que yo le dije en su cara, en su oficina, en su escritorio, que yo había sido presionada en el SEA de votar de determinada manera", recalcó.

Prueba de las presiones

Hidalgo precisó que "la única prueba que tengo hoy día fehaciente es el WhatsApp que me envía la subsecretaria Francisca Perales. Sin embargo, las personas con las que hablé saben que yo iba a rechazar ese proyecto, y que ese era mi problema con la delegada y la subsecretaria".

Respecto al contenido del mensaje, expuso: "Dice que son instrucciones de Interior, asistir y votar a favor de la planta de tratamiento de agua servida en Quilicura".

"Ella cuando me llama por teléfono me dice 'Patricia, es una instrucción de la ministra del Interior'. No me dice el nombre, yo le digo", añadió.

Denuncia en Contraloría y querella

El abogado Marcelo Castillo detalló que "acabamos de presentar una denuncia por infracción administrativa y a la legislación ambiental, en los proyectos en que se ha violado, a nuestra opinión, flagrantemente la legislación ambiental, y además se ha hecho una serie de imputaciones falsas a la exseremi, que vamos a tratar de restablecer con el ejercicio de esta acción y además de querellas penales que vamos a presentar en los próximos días".

"La idea es que la Contraloría haga una investigación a todos los funcionarios que hayan participado y recibido instrucciones ilegales para aprobar proyectos cuando no corresponden, o rechazarlos cuando no corresponde", sostuvo.

Al ser consultado contra quién es la denuncia, señaló: "Está citado el ministro Giorgio Jackson, todos los miembros de la comisión de evaluación".

En cuanto a las querellas, indicó que estarán dirigidas "en contra de quienes resulten responsables, pero la injurias, específicamente contra la ministra Vallejo y el ministro Jackson, por las mentiras que han proferido".