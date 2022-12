Ministro Jackson descarta presiones a exseremi Hidalgo: "Le solicitamos la renuncia por temas de pérdidas de confianza"

06 dic. 2022 - 19:21 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió este martes a la polémica generada luego que la ahora exseremi de dicha cartera, Patricia Hidalgo, acusara que recibió presiones para apoyar ciertos proyectos.

Al respecto, Jackson descartó de plano que existiesen actitudes como esas y aclaró que la solicitud de renuncia que se le hizo a Hidalgo responde a otros motivos.

"Le solicitamos la renuncia por temas de pérdidas de confianza", dijo el secretario de Estado.

Esto último porque, según aclaró el titular de Desarrollo Social, la exseremi habría omitido un caso de violación en donde habría estado involucrada una menor de 11 años en una residencia para personas en situación de calle en Santiago.

¿Qué dijo Jackson?

"Cuando se conoce de un presunto delito a una menor de once años, uno esperaría de las autoridades políticas que la premura, incluso el avisar a las autoridades, a mí como ministro, o tratar de llevar esta instancia con toda la fuerza de la ley, hubiese sido lo adecuado", agregó.

La defensa de Jackson se da luego de que Hidalgo señalara que su salida de la seremi se dio, luego de que ella se opusiera a supuestas presiones existentes dentro del propio Ministerio para que apoyara iniciativas contra su voluntad.

"No hay ningún tipo de presión indebida... yo nunca sostuve una conversación con ella en la que me haya manifestado que recibió presiones respecto a un proyecto", dijo.

"Entonces me imagino que si hubiese existido alguna presión indebida respecto a una votación, me lo hubiese comunicado a mí como ministro, pero no fue el caso", prosiguió

Jackson insistió aclarando que "los antecedentes que se han filtrado de conversaciones privadas, lo único que hay es que tanto la delegada presidencial de la RM como la subsecretaria, le instruyen que debe participar de lo que es parte de sus funciones, que es asistir a un consejo para evaluar ciertos proyectos, y emitir su posición".

"En ningún caso se le da una instrucción de cómo debe o no votar, lo que se le dice es que tiene que asistir a funciones de su trabajo”, aseguró Jackson.

"Fue una decisión a conciencia y está dentro de las facultades que tenemos como Ministerio", precisó.

Posible acusación constitucional

Al ser consultado sobre la posible acusación de índole constitucional que estudian parte de las fuerzas opositoras, el ministro indicó que "yo estoy plenamente disponible para contestar donde sea las preguntas referidas a este caso".