Inminente demolición de cabañas en Matanzas: Hombre construyó viviendas sin permiso en terreno frente al mar

06 dic. 2022 - 10:45 hrs.

Las tomas VIP y construcciones en terrenos no permitidos se han vuelto una realidad que tiene indignados a los habitantes de ciertas comunas del país. En este sentido, municipios como Pichilemu ya han comenzado a tomar medidas como, por ejemplo, la demolición de propiedades.

En este sentido, el alcalde de la comuna, Cristian Pozo, fue enfático en señalar que "a nosotros nos obligan a tomar decisiones respecto a esto. Por muy impopulares que sean, uno no quiere hacer estas cosas, pero ya esto llega a un punto en el que hay que tomar decisiones".

De acuerdo a lo anterior, Julio Munizaga, dueño de unas cabañas ubicadas en el sector de Matanzas, en la comuna de Navidad, es propietario de un terreno en el cual construyó seis cabañas hace años, las que, en las próximas horas, podrían ser destruidas, ya que habrían sido construidas en un terreno no permitidon frente al mar.

"Llevo años con esta situación"

En conversación con el matinal "Mucho Gusto", Munizaga dejó en claro que este martes se podría producir la demolición de las viviendas por orden de la Dirección de Obra de la Municipalidad de Navidad.

"Es molesto esto porque ya llevo años con esta situación y yo creo que sí se puede (construir). Nosotros hicimos una presentación al seremi de Vivienda de la sexta región. Estamos a la espera de que el seremi se pronuncie respecto a esto... Aquí no hay mucha ayuda en la municipalidad de Navidad", señaló.

Al mismo tiempo, el hombre aseguró que "un director de obra me dijo que sí podía construir y después de dos años hice el proyecto, fui nuevamente a pedir otro certificado y me dijeron que sí. Es más, me dieron un permiso de construcción y tengo el permiso".

"Después, cuando fui a pedir el permiso de construcción para las cabañas, yo había empezado a construir, previo a que me dieran el permiso de construcción y había otro director de obra que me dijo que no. Los directores de obra anteriores se habían equivocado en darme esos certificados y yo tenía todo perdido", sostuvo.

¿Qué dice la Dirección de Obra Municipal?

Tras llegar al terreno en horas de la mañana de este martes, Patricio Reyes, funcionario de la Dirección de Obra Municipal indicó que "tenemos una orden de demolición debido al decreto 218 del año 2020. Por lo tanto, Contraloría nos está presionando que tenemos que realizar la demolición".

"Construyeron en zona P1, no es permitido. Es una orden de protección de borde costero. Tenemos que resguardar la fauna marina y toda la protección del borde costero", explicó Reyes.

En esta línea, el funcionario reveló que las viviendas "están construidas sin permiso de edificación. Nosotros ya tuvimos conversaciones con don Julio en reiteradas ocasiones. Se le dio la oportunidad de que pudiera retirar las cabañas y él no lo quiso hacer. Por un tema de orgullo dijo y por un tema de que no se puede ver sobrepasado por nosotros".

"Vamos paso a paso. Esta fue una determinación que se tomó anteriormente. Tenemos que resolver esto y enseguida tendremos que tomar acciones con las demás viviendas que hay acá en la zona. La ley es una sola para todos nosotros y tenemos que respetarla. Tenemos que proteger nuestro borde y humedal", agregó.

