Estaba feliz porque pudo recuperar el departamento que arrendaba, pero luego supo que le dejaron una deuda millonaria

05 dic. 2022 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una suerte de final agridulce es el que vivió Luis de Giorgi, propietario de un departamento en La Serena que pudo desalojar de ese bien a unos arrendatarios morosos, pero que igual le dejaron deudas tras abandonar el inmueble.

De acuerdo a lo que consigna el medio local El Día, de Giorgi tuvo que lidiar desde 2019 con las personas que no pagaban lo que correspondía. La situación llevó a que el afectado tomara opciones legales y, en pocas semanas, gracias a la Ley Devuélveme mi Casa, pudo desalojar a los morosos.

“Este año, y después de que salió la nueva Ley, lo que me demoré dos o tres años, lo pude hacer en prácticamente menos de un mes desde que se notificó de la demanda al arrendatario”, cuenta al citado medio.

No pago de servicios básicos

A pesar de lo anterior, el dueño del departamento tuvo un nuevo dolor de cabeza: Las deudas que le dejaron los anteriores habitantes de su propiedad.

A pesar de la rapidez con la que actúa la Ley Devuélveme mi Casa, esta no contempla los montos no pagados en ítems como la luz, el agua y otros de esas características.

"Lo que no pude recuperar fueron los costos de los servicios básicos y gastos comunes que nunca pagaron. Hasta el día de hoy me mantengo con una deuda que considera dos años de no pago de luz y agua, más gastos comunes”, indica el afectado.

Millonaria deuda

En concreto, la cantidad de dinero adeudado por concepto de luz llega hasta los $2,5 millones, mientras que en materia de agua, esta alcanza 1.400.000 pesos.

"Entiendo que en un momento estos gastos estuvieran en la Ley para poder cobrarlos al arrendatario o condonar estas deudas, pero eso no quedó en la ley, fue eliminado, y no hay cómo resolver ese tema", remarca de Giorgi.

Carolina Moncada, experta y gerenta legal de la empresa que asesoró a de Giorgi hace hincapié en que "si bien logran recuperar la propiedad, que es un gran alivio y que ellos mismos señalan que ante las deudas prefieren recuperar la propiedad, se podría revisar una modificación legal para las deudas que quedan en la propiedad”.

Así, en muchas ocasiones habría que empezar otro proceso legal para exigir el pago de las deudas que dejaron los arrendatarios, lo que trae consigo otro desgaste que muchas veces los afectados no están dispuestos a sobrellevar.