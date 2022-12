El gesto de Cecilia Bolocco con sus seguidoras tras polémicos dichos: "Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón"

07 dic. 2022 - 11:00 hrs.

Durante los últimos días, Cecilia Bolocco ha estado en el ojo del huracán, luego de que se viralizaran unas polémicas declaraciones que dio, en el marco de una de las habituales transmisiones en vivo que realiza vía Instagram.

Recordemos que todo estalló después que una de sus seguidoras le sugiriera a la diseñadora incluir tallas XXL en su marca de ropa. Fue entonces que la ex Miss Universo le respondió con un "si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?".

Lo anterior le valió numerosas críticas a Bolocco, quien fue tildada de "gordofóbica". Incluso, algunos famosos le recordaron que la obesidad proviene de distintos factores, desde salud hasta económicos.

Fue por esto que la diva chilena salió a disculparse entre lágrimas, argumentando que "no fue su intención" y que "nunca he discriminado a nadie y menos lo voy a hacer por una talla de ropa, raza, fe, pensamiento político, ni por nada".

El gesto de Cecilia Bolocco con sus seguidoras

Tras toda esta situación, resulta que este martes 6 de diciembre, en un nuevo "live", la empresaria les dio una sorpresa a sus seguidoras: lució prendas en tallas grandes y, además, aprovechó de sortear algunas de ellas.

"Voy a regalar unos vestidos extra large italianos, para que no me reten", comentó, mientras enseñaba los tres modelos disponibles que mandó a pedir en nuevas tallas.

En este sentido, dejó entrever que esta era su forma de reivindicarse por sus dichos. "Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero", señaló Cecilia.

Asimismo, destacó que las prendas estaban diseñadas de manera especial, "tiene un corte maravilloso, para que no sea como una carpa que te cae, que te ves como desguañangada. Para que te veas linda y estilizada".

Revisa el momento desde el minuto 7:00

