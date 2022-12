Con Don Francisco incluido: Vivi Kreutzberger comparte emotivo video de la boda de su hija con su novia

05 dic. 2022 - 12:20 hrs.

Un especial fin de semana fue el que tuvo la animadora chilena Vivi Kreutzberger y su familia, luego de que su hija Nicole Numhauser contrajera matrimonio con su pareja, Stephanie Bruce.

A través de redes sociales, la comunicadora manifestó su emoción por el enlace y compartió varias imágenes de la ceremonia, en las que también aparece su padre, Mario Kreutzberger, "Don Francisco".

Mediante las stories de su cuenta de Instagram, Vivi dejó ver varios momentos de la íntima boda, que se realizó al aire libre y que incluyó una serie de tradiciones judías como, por ejemplo, que ambas novias fueran entregadas por sus respectivos padres.

Historia de Instagram de Vivi Kreutzberger.

"Amor es amor"

Luego, la conductora de televisión subió un video a su feed, con nuevas postales en las que aparecen las jóvenes posando junto a sus seres queridos, caminado al altar, bailando y celebrando.

Como se puede ver en la secuencia, Nicole utilizó una falda larga y un top blancos, mientras que Stephanie optó por un conjunto de dos piezas con pantalón y camisa sin mangas.

En el post, la madre de Nicole le escribió un sentido mensaje, en el que expresó su felicidad por el hecho de que su hija pudiera cumplir su sueño. "Qué lindo poder ver a los hijos realizados y felices!", partió escribiendo.

En la misma línea, añadió que "cada día avanzamos más, hace solo unos meses esta celebración no podría haber ocurrido, no todos tenían permitido amar a quien quisieran, si no a quien la sociedad permitiera, hoy el amor es amor! PUNTO".

Rápidamente, el clip se llenó de cariñosos comentarios de felicitaciones: "Las fotos lo muestran todo. Puro amor", "qué matrimonio más bello", "viva el amor", "felicidad eterna para ellas", son algunos de los que se leen.

Revisa las imágenes

Todo sobre Famosos chilenos