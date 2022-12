Ya es una adolescente y es amante del K-pop: Así luce hoy la niña protagonista de la teleserie turca "Madre"

05 dic. 2022 - 08:00 hrs.

Corría el año 2018 cuando debutó en las pantallas de Mega "Madre", una de las teleseries turcas más conmovedoras transmitidas en Chile, en la que se cuenta la historia de una pequeña y tierna niña llamada Melek.

En la ficción, la pequeña protagonista, interpretada por Beren Gökyildiz, tuvo que aguantar serios maltratos por parte de su madre y su padrastro, quienes solo querían que desapareciera. Esta compleja situación la llevo a querer escapar de su casa junto a su maestra, Zeynep Güne (Cansu Dere).

En ese entonces, la actriz infantil que le dio vida a Melek tenía tan solo 7 años y, a pesar de su corta edad, sorprendió a los televidentes con su capacidad actoral, ya que lograba transmitir tristeza, alegría, amor y dolor.

Su vida después de "Madre"

Posteriormente, la artista volvió a estar frente a los telespectadores nacionales en "¿Y tú, quién eres?", otra producción turca dramática emitida por Mega, en que la joven, de entonces 11 años, nuevamente cautivó con su capacidad actoral.

Luego, participó en "Muzice Doktor" y obtuvo el papel principal en "The girl of the green valley", las versiones de su país de la destacada ficción estadounidense "The Good Doctor" y de la serie de Netflix, "Anne with an E", respectivamente.

El presente de Beren

Por estos días Beren ya tiene 13 años y demuestra en sus redes sociales que ya es toda una adolescente. Además de su pasión por la actuación, es amante del baile y suma varios videos recreando intensas coreografías.

Según lo que comparte en su cuenta de Instagram, la actriz es fanática del K-pop y sus bandas favoritas son BlackPink, Twice y Stray Kids.

"Cuando un bailarín y un actor llegan al mismo ambiente, sale un video de 'Maniac', muchachos. ¿Pueden aquellos que creen que son lo suficientemente maníacos dejar un corazón morado?", escribió Beren en una de sus últimas publicaciones, en las que aparece bailando frente a la cámara junto a un chico.

Así luce en la actualidad

Todo sobre Teleseries Mega

Todo sobre Así luce