Las alarmas se encendieron en Pakistán: ¿Cómo se desató la polémica de La Polar?

28 nov. 2022 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la última semana, La Polar ha estado en el ojo del huracán luego de que ocho de sus bodegas fueran allanadas por Carabineros de manera simultánea, tras denuncias de venta de ropa falsificada.

La marca deportiva estadounidense Under Armour, a través de Forus, su operadora en Chile, denunció a la multitienda de vender ropa que no era auténtica, lo que desató los allanamientos. Luego, la marca Adidas se sumó a investigaciones ante la posibilidad de venta de prendas no originales en la tienda, mientras que Levi's habría hecho lo mismo.

DF Más informó que, cuando se hizo público el tema del ingreso de Carabineros a sus bodegas, Leonidas Vial y otros directivos de La Polar, comenzaron a realizar llamadas a líderes gremiales como Juan Sutil, de la Confederación de la Producción y Comercio, y Ricardo Mewes, de la Cámara Nacional de Comercio, para decirles que todo había sido un malentendido y que no realizaran juicios apresurados.

Desde La Polar aseguraron que todos los productos que venden son originales y detallaron que utilizan un modelo de negocios en el cual adquieren stock o saldos de temporadas anteriores para venderlos a precios más bajos.

¿Cómo se desató la polémica de La Polar?

DF Más también reveló que el nuevo caso La Polar se originó en la ciudad de Faisalabad, en el país asiático de Pakistán, donde La Polar habría adquirido los saldos de ropa en una fábrica de Under Armour. De acuerdo al medio, la misma fábrica fue la que informó a la marca deportiva sobre problemas con ropa vendida por su cuenta en países de América del Sur.

Lo anterior alertó al Brand Protection Manager para las Américas de Under Armour, Aaron Aguilar, quien desde Dallas, Estados Unidos, le pidió a Forus -operadora en Chile de Under Armour- que revisara, como cliente incógnito, las prendas que La Polar vendía de la marca. En esa indagación, se dilucidó que logos y costuras de ciertos productos no coincidían con los originales.

Esto encendió aún más las alarmas y el recorrido también se extendió a Colombia, Argentina y Brasil.

Desde La Polar aseguraron y presentaron documentos que acreditan que están habilitados legalmente, mediante acuerdos con la marca Under Armour, para comprar productor directamente en la fábrica de Pakistán.

Problemas con otras marcas

Tras el escándalo con Under Armour salió a la luz un problema que La Polar tuvo con Columbia años atrás y en el cual, para evitar acciones legales, se destruyeron las prendas.

En cuanto a Adidas, en septiembre pasado, Aduanas informó a la marca que había un container dirigido a La Polar que contenía más de 18 mil productos falsificados. Ante esto, la firma deportiva se querelló por ley de propiedad intelectual.

Pese a las denuncias que recaen en su contra, La Polar asevera que todo lo que venden es original. "Reiteramos categóricamente que todos los productos comercializados en La Polar son originales y cuentan con la documentación de respaldo, la cual ponemos a disposición de autoridades y el público en general", indicaron.

Asimismo, señalaron que "no permitiremos que Adidas Chile -ni ninguna marca- falte a la verdad, en sus intentos por impedir que productos originales sean comercializados a precios más accesibles para todos los chilenos".