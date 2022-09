Investigan posible discusión previa entre estudiante y astrónomo desaparecido

27 sept. 2022 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

Se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre el estudiante que viajó a Chile con Thomas Richard Marsh, astrónomo británico de 61 años que desapareció el 16 de septiembre, cuando se encontraba realizando una investigación en el Observatorio La Silla, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

Las autoridades se encuentran en conocimiento de una posible discusión entre el alumno y el hombre extraviado, situación que sería una arista clave en la investigación sobre el paradero de Marsh.

La posible discusión

La última persona que conversó con el astrónomo fue el estudiante, y fue justamente un día antes de la desaparición.

Según el medio local diario El Día, esa jornada se habría producido una discusión entre el astrofísico y el alumno, con quien arribó al país el 14 de septiembre.

Esta es una arista que se suma a las líneas de investigación de la Fiscalía, desde donde ya se ha señalado que no descartan "ninguna posibilidad y las teorías posibles se mantienen abiertas", de acuerdo al fiscal Adrián Vega.

Estudiante tendría viaje de vuelta a su país

El pupilo del experto, quien alertó sobre la desaparición, ya fue entrevistado por Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, y se encuentra en condiciones de retornar a su país.

"No existe posibilidad de arraigar una persona e impedirle salir del país si no se encuentra formalizada. El estudiante no ha sido formalizado", explicó el fiscal Vega.

Cabe señalar que el alumno tendría reservado un pasaje de vuelta, por lo que debería volver a su país eventualmente.

La búsqueda

Respecto a la búsqueda, el persecutor señaló que "se ha hecho un trabajo con GOPE, PDI, Onemi y el Ejército de Chile, peinando todos los sectores aledaños, descartando algunas zonas de interés".

"Por otro lado, y habiéndose mapeado gran parte del sector, se ha focalizado la búsqueda en sectores más obvios para una caminata. Se han encontrado ciertos indicios del paso de personas por aquellos lugares. Por lo tanto, se ha centrado la búsqueda a pie y apoyados por medios tecnológicos para identificar esas pistas", agregó.

El persecutor señaló que "esperamos en los próximos días avanzar por todo el terreno hasta que sea necesaria descartar la vía de la caminata".

Además, recalcó que "no existen indicios que nos hagan pensar que él no esté vivo. Porque estamos buscando una persona viva y extraviada, con todos los medios a nuestro alcance, para así dar tranquilidad a la familia. Estamos en permanente contacto con ellos".

Teoría del trekking

Según una de las teorías que maneja la Fiscalía, se podría haber extraviado tras una salida para hacer trekking, ya que era una actividad que le gustaba realizar.

Por el momento, sólo han aparecido sus llaves en el camino entre la cabaña en la que se hospedaba y el telescopio. No obstante, en su habitación estaban sus pertenencias, como su celular, su pasaporte y su ropa.