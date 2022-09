Llaves de astrónomo desaparecido en Observatorio La Silla fueron encontradas cerca de hotel en que se hospedaba

25 sept. 2022 - 10:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo antecedente de la desaparición del destacado astrónomo y astrofísico británico Thomas Richard Marsh, de 61 años, se dio a conocer, luego de que se encontraran las llaves de la pieza en que dormía el experto en las instalaciones del observatorio La Silla, ubicado en la región de Coquimbo.

Según información entregada por diario El Día, uno de los funcionarios del complejo encontró las llaves en el trayecto entre el hotel y el observatorio. Esto se suma a que sus pertenencias estaban en el lugar en que pernoctaba.

La situación ya está en conocimiento de la policía, quienes continúan la búsqueda del británico, y quiénes han sumado tecnología de punta para avanzar en la exploración de la zona en que podría encontrarse.

Sobrevuelos nocturnos

Equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros estuvo realizando diversos operativos junto a personal del European Southern Observatory (ESO) para intentar dar con el paradero del astrónomo.

Adicionalmente, durante la mañana de este sábado 24 de septiembre llegó el avión vigía de Carabineros para sobrevolar la zona, el que se caracteriza por trabajar con cámaras, percibir calor y movimiento, y trabajar de día y noche.

Últimas horas previo a su desaparición

En conversación con el matinal de Mega, Odette Toloza, colega de Marsh quien trabajó con él en el pasado, señaló que "esta es una muy lamentable noticia que nos ha pegado fuerte a toda la comunidad de astrónomos, sobre todo en el campo en el que trabajamos con Tom".

Respecto al escenario de la desaparición del científico, Odette detalló que "Tom fue a La Silla porque es parte del consorcio de un instrumento que está instalado en varios telescopios en el mundo (...) le tocó ir a hacer observaciones por cuatro noches. Cada vez que Tom va a La Silla toma la oportunidad de llevar a sus estudiantes, y esta vez fue con su estudiante de doctorado de primer año".

"Hay siempre una rutina, un protocolo, que uno llega al observatorio y sabe cuándo tiene que ir a tomar las calibraciones, entonces en este momento es cuando el estudiante nos notifica. Envía un correo a la gente cercana si es que han recibido noticias de él porque tenían que juntarse para comenzar a hacer las observaciones y no llegó", agregó.

Además, indicó que el astrónomo y su estudiante "la última vez que tuvieron contacto fue el día anterior, cuando se despidieron para ir a acostarse, al día siguiente (el estudiante) esperaba verle ahí porque almorzarían o tomarían desayuno juntos y pues no apareció".

Junto a lo anterior, Odette señaló que "yo, por lo que sé por este estudiante, es que preguntó por él (el astrónomo) en las 'facilities' del telescopio y no sabían. Él en algún momento pensó que talvez estaría descansando porque un viaje de Inglaterra a Chile es cansador, a veces también surgen estas entrevistas o 'telecoms' de trabajo, entonces pensó a lo mejor que no iba a almorzar, que solo se estaba saltando el almuerzo, pero si tenía que verlo cuando iban a comenzar a hacer las observaciones en este telescopio, ahí ya no lo vio y reportó a la gente".

Se intensifica la búsqueda

En horas de esta mañana, un contingente de ocho vehículos de la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigió hasta las cercanías del Observatorio La Silla para continuar con las diligencias de búsqueda del astrónomo desaparecido.

Cabe recordar, que por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena está llevando a cabo los trabajos de búsqueda del profesional de nacionalidad inglesa, los que están enfocados en este recinto astronómico.

Por otro lado, en los últimos días equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros estuvo realizando diversos operativos con apoyo del personal del European Southern Observatory (ESO), en los cuales se desplegaron para efectuar varias diligencias en torno a dar con el paradero del astrónomo.

Junto a lo anterior, para esta jornada en aquel lugar se espera contar con la presencia del fiscal regional, al igual que contingente del Ejército de Chile y efectivos de la PDI de Santiago, que concurrirán hacia la zona a fin de conformar un equipo multidisciplinario en la búsqueda de Marsh.

Vale decir que las primeras investigaciones, lograron esclarecer que toda la ropa y pertenencias -incluyendo pasaporte y medios de identificación- del astrónomo, fueron encontrados intactos en su habitación.