"Espero que pague": Cliente deja 3.000 dólares de propina, pide que le regresen el dinero y recibe una demanda

Una generosa propina de 3.000 dólares dejó en estado de shock a la mesera Mariana Lambert, cuando en junio de 2022 un cliente de la pizzería donde trabaja en Estados Unidos la sorprendió con su acto de bondad.

La euforia se transformó en drama tres meses más tarde, pues Eric Smith pidió que le devolvieran la propina que había otorgado a la empleada de Alfredo's Pizza Café, un restaurante de Scranton, Pensilvania, mencionado en la popular serie The Office. La empresa demandó al hombre por el fiasco.

