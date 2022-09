"Me pasó por ser mujer": Elisa Zulueta revela que desconocido la golpeó en la calle y la dejó con contusiones

23 sept. 2022 - 10:00 hrs.

La actriz Elisa Zulueta vivió un episodio lleno de violencia durante el 31 de diciembre de 2021, donde fue golpeada por un sujeto desconocido mientras venía de camino a trabajar en Mega.

Recordemos que la actriz grabó por varios meses la teleserie nocturna, "Amar Profundo", que terminó a mediados de agosto. Allí, Zulueta interpretaba a Marlén Marambio.

La golpiza a Elisa Zulueta

En un programa de CHV, Elisa partió explicándole a los invitados que, "a mí me pasó algo heavy, algo que no he contado nunca", llamando la atención de los presentes.

Tras lo anterior, recordó que durante la noche previa al año nuevo 2022, "estaba yendo a grabar al canal, yo no manejo, iba caminando a la micro, temprano, y me pegaron en a la calle".

"Se sobrepasaron conmigo, no grave, pero muy fuerte", señaló la mujer, quien reconoció que terminó "con contusiones" debido a los impactos recibidos.

En ese momento, a lo único que atinó Zulueta fue a tirarse al piso, entregándose a las agresiones que los sujetos le estaban realizando. "Ahí dije 'cagué', a donde va a llegar esto, pero alguien me estaba cuidando de arriba porque me salvé", reflexionó.

Tras lo anterior, la también locutora radial volvió a trabajar, sin dimensionar el impacto de la situación que había vivido.

"Yo me fui a grabar, tomé la micro, estaba bloqueada, llegué al canal y ahí me di cuenta de lo heavy que me pasó. Ahora lo cuento porque esto está ocurriendo, porque esto a un hombre que va caminando por la calle, no le pasa esto, a mí me pasó por ser mujer, me vio débil, y se dio la libertad de hacerme lo que me hizo, que fue brutal, y esto sigue ocurriendo", cerró.

