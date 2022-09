"Envidian en vez de admirar y aprender": Críticas a Cristóbal Romero por su "reflexión" sobre la pobreza

23 sept. 2022 - 06:50 hrs.

Cristóbal Romero se convirtió en uno de los personajes más queridos del docureality "Perla, tan real como tú". Sin embargo, por estos días ha vuelto a la palestra por una polémica "reflexión" que compartió en su cuenta de TikTok.

Cabe destacar que desde hace unos años el joven estaba alejado de los medios de comunicación, ya que se convirtió en un especulador bursátil, especializándose en las transacciones de la moneda virtual Bitcoin.

Es en este contexto de sus emprendimientos que Romero compartió su reflexión sobre la "gente pobre" que no cayó del todo bien en los internautas.

"Envidian en vez de admirar y aprender"

"Duele decirlo, pero la gente pobre al ver a alguien con éxito o en una posición de superioridad, en vez de sentir admiración y aprender, lo que hacen es sentir envidia y criticar", dice en el microvideo de 32 segundos.

"Pero ellos no se dan cuenta que, en vez de comprarse el último iPhone, o gastar todo ese dinero en unas zapatillas Gucci que no pueden permitirse, no lo invierten en un negocio, en una idea, o en un emprendimiento, pero aquí es más fácil criticar", agregó.

"No hablo de todos, obviamente hay excepciones, pero se da que la gran mayoría le pasa eso. Envidian en vez de admirar y aprender", cerró no sin antes pedirle la opinión a sus seguidores.

Las críticas de las redes

En los comentarios de la publicación, si bien Romero recibió el apoyo de ciertas personas, otras muchas se dedicaron a criticarlo con algo de humor.

"Tu éxito fue salir en un docureality", "Te hubieras quedado en Cubox", "Mi compa el primer día de Ingeniería Comercial", o "Qué estai hablando, la audacia", fueron parte de las respuestas.

