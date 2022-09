Irina Karamanos prepara salida del Gobierno: Su plan contempla traspasar fundaciones a los ministerios

25 sept. 2022 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

"Después de varias semanas de diseño he decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama con el compromiso de reformularlo", anunciaba en enero pasado la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos.

Y precisamente en esta tarea de "hacer transformaciones desde dentro" es en la que se ha centrado Karamanos en sus casi ocho meses en el cargo.

Según reporta La Tercera, en el corto plazo la cientista política anunciará su salida del Gobierno, luego de poner en marcha un plan para "empoderar a las fundaciones que ella preside para que tengan mayor autonomía y/o dependan de ministerios".

El plan de salida de Irina Karamanos

La idea del traspaso de las fundaciones ya se exploró durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, un informe del equipo de la entonces primera dama, Cecilia Morel, indicaba la necesidad de cambios legislativos que habilitaran a ministros u otra autoridad para integrar los directorios de las fundaciones.

Actualmente las entidades que dependen de la "Coordinación Sociocultural de la Presidencia" son las fundaciones Integra, Prodemu, Todo Chilenter, Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos y las Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.

Según fuentes de La Moneda y los ministerios involucrados en los traspasos, la fecha en que se anunciaría la salida de la pareja de Gabriel Boric de su rol en el Ejecutivo sería la segunda semana de octubre. Pero estos plazos podrían modificarse ya que la complejidad de estos cambios podría retrasar los tiempos.

Los que sí está claro es que, por decisión propia de Irina Karamanos, no alcanzará a cumplir un año en su cargo.

"Habitar los espacios para transformarlos"

Al asumir su nuevo rol con el cambio de Gobierno, grupos feministas criticaron la decisión de la también antropóloga y socióloga, pese a que ella siempre defendió su "paso transitorio" para transformas esta institución.

"Mi cargo merece transformaciones y las fundaciones de las que depende mi puesto también. No estoy pensando en este proyecto político como plataforma. Yo nunca he sido candidata y no son mis aspiraciones de momento", señalaba a Pousta en la única entrevista que ha dado tras asumir su puesto.

Una convicción que dejó clara nuevamente el pasado jueves durante un foro en el que participó en la Gira Presidencial a Nueva York. Sentada junto a la filósofa feminista Judith Butler, una referente en la materia, Karamanos explicó porque decidió finalmente aceptar su actual cargo.

"Es importante habitar los espacios institucionales para transformarlos. Nos mueve la convicción de que si no ocupábamos este lugar (primera dama) con liderazgo de cambio, el espacio de primera dama se iba a reiterar en su versión tradicional automáticamente", sostuvo.

