Fue a un cajero automático para activar una tarjeta y la máquina le entregó casi dos millones de pesos

24 sept. 2022 - 12:17 hrs.

Un increíble suceso ocurrió en Barranquilla, Colombia, luego de que un hombre intentara utilizar un cajero automático para activar un plástico de una tarjeta de crédito.

Pero el aparato, al parecer desconfigurado, le dio nueve millones de pesos colombianos, es decir, casi dos millones de pesos chilenos.

“Lo que se hereda no se hurta”

Ronald Vásquez es un microempresario dedicado al diseño gráfico. Durante su infancia, su padre Darío, le enseño el valor de respetar las pertenencias de otros, ya que cuando él era taxista siempre devolvía cada objeto olvidado a su respectivo dueño.

“Me han dejado artículos, computadores. celulares, dinero y yo los he devuelto. Cuando he llegado a la casa, más pequeño, yo les decía que eso no era mío, que eso había que devolverlo”, aseguró Darío Vásquez.

Es por este motivo que Ronald nunca dudó sobre qué hacer cuando, en un día normal, se dirigió hacia un cajero automático en Barranquilla para activar y ponerle clave secreta a una tarjeta de crédito que le acababan de entregar y la máquina le dio $9 millones de pesos colombianos.

“El cajero se bloqueó, quedó procesando, se abrió la ventanilla y me botó el dinero”, afirmó el joven a Noticias Caracol.

“No lo conté, yo directamente se lo llevé a la directora y ella se lo pasó al cajero para que lo contaran con la máquina. Había una suma aproximada de 9 millones de pesos”, agregó Ronald.

La acción de este ciudadano ha llamado la atención de muchos colombianos, pero él aseguró que solo siguió el ejemplo de sus padres.

“Lo que se hereda no se hurta”, expresó.