Nuevo operativo en Barrio Meiggs genera incidentes: "A mí me sacaron y yo pago mi permiso"

23 may. 2022 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes personal de Carabineros nuevamente realizó un operativo en el Barrio Meiggs para erradicar el comercio ambulante y recuperar el espacio público, tal como se viene haciendo hace algunos días.

Incidentes

En el lugar, el personal policial procedió a detener una persona que se encontraba a bordo de una camioneta que habría amenazado a Carabineros y que se negaba a abandonar el lugar.

En tanto, Sebastián, hijo de una locataria, logró escabullirse y señaló a los medios de comunicación que "a mi mamá se la llevaron con patente, con todo. Nos tienen amedrentados. Se llevaron las cosas, la plata".

Posteriormente, Carabineros lo tomó detenido.

Su madre, que es locataria del sector, señaló que "a mí me sacaron y yo pago mi permiso. Yo no tengo nada contra Carabineros, pero a mi hijo no lo escucharon, él estaba reclamando por mí. Yo he pagado todo el año, con la pandemia pagué mi permiso y dicen que no sirve, ese inspector viene mandado".

"Yo lo tengo al día, pago mes a mes y dicen que no sirve, que tengo que salir de ahí como una perra. Mi hijo estaba reclamando por mí", agregó.

Su hija, en tanto, explicó: "Mi mamá sí tiene su permiso y la sacaron. Si mi mamá sale de ahí se nos va a morir. Mi mamá es una persona de trabajo, nosotros somos de trabajo por eso. Ella es vitalicia y lleva más de 40 años aquí".

"El jueves empezó esto y hoy la vinieron a sacar temprano, le sacaron sus cosas. Ella tiene 70 años y no es una delincuente. Mi mamá está pagando su piso, que es lo que exigía la municipalidad", detalló.