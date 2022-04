Abogada de familia de Narumi: "Estamos comprendiendo la personalidad de Nicolás Zepeda"

05 abr. 2022 - 20:47 hrs.

El chileno Nicolás Zepeda, acusado por el asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016, volvió a negar este martes ante un tribunal francés los cargos que se le imputan y los testimonios en su contra.

"¿Qué le hizo a Narumi?", le increpó la abogada de la familia de la joven, Sylvie Galley, a lo que el acusado, de 31 años, respondió con un hilo de voz: "nada". "Me da pena su desaparición", agregó, asegurando que él "también quisiera saber" qué ha sido de su exnovia, desaparecida desde el 4 de diciembre de 2016 y cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

Durante todo su interrogatorio, Zepeda, que vestía camisa azul grisáceo y corbata oscura, se mantuvo firme en su postura, asegurando su inocencia.

Este miércoles declara la familia de Narumi

La abogada Sylvie Galley habló con Meganoticias tras la audiencia de este martes y estas son sus declaraciones.

¿Qué le parecieron de las respuestas de Nicolás Zepeda?

Me esperaba este tipo de respuestas, es decir, un sinnúmero de contradicciones; la ausencia total de coherencia, una adaptación frente a sus interlocutores; una capacidad para transformar una realidad en otra, dependiendo de las preguntas que le hagan. Hay una verdadera exasperación cuando vemos que le preguntamos cosas básicas. Por ejemplo, nos tomó cuatro días para que admitiera a su abogada que sí es celoso. Nos da la impresión de haber ganado unas pequeñas batallas, pero son minúsculas porque tras eso se esconde una negación absoluta y cerrada que no conseguimos sobrepasar.

¿Esperaba una confesión?

No, para nada. Estamos comprendiendo la personalidad de Nicolás Zepeda. Aunque esté confrontado a las evidencias, los elementos de prueba más demostrativos, siempre lo negará: ‘No soy yo, solo son coincidencias’. No puede admitir que esas coincidencias no son tal, sino que se trata de indicios graves y concordantes que nos conducen hasta él. No puede admitir nada, incluso las cosas más simples, como que tiene un acento americano en inglés cuando habla, ni siquiera eso lo puede admitir.

Hoy lloró y sentimos que fue una emoción auténtica, cuando se evoca su encuentro con Narumi. Nos dio la impresión que algo pasó ¿No cree que tuvo una autenticidad que no siempre muestra?

Puede ser, eso se lo puedo conceder. Pero soy prudente. Desde el comienzo del proceso y el día del inicio del juicio en particular, escuchamos sus sollozos que eran tan autorreferentes, destinados a apropiarse de la emoción, completamente exagerada. Me cuesta creerle, pero ¿por qué no?.

¿Qué puede pasar mañana, ya que será una audiencia muy cargada? Estará Arthur del Piccolo (exnovio de Narumi) y sobre todo la familia de la joven, que ha escuchado todas esas pruebas. Cree que pueden provocar algo en él?

Creo que nadie lo sabe. Está en esta negación absoluta o esta auto convicción que expone a todo el mundo. No estoy segura de que la confrontación con la familia nos dé luces, ya que, hasta el día de hoy, cuando se interroga a Nicolás sobre lo que le pasó a Narumi, él todavía habla de desaparición. Espero que la confrontación con la madre, que siempre fue muy amable, muy acogedora, y la confrontación de miradas nos entreguen algo, pero lo ignoro.

¿La familia está preparada para esta cita crucial?

Están listas y determinadas, eso es seguro. No tienen la angustia de hablar, porque aunque les costó materializar lo que representa estar en una corte criminal, hoy ellas quieren ir más allá, confrontarse con Nicolás Zepeda, contradecir cada uno de los hechos, dar su visión y, sobre todo, lavar el honor de Narumi, que muchas veces ha sido descrita como una mujer que no era, una mujer que engañaba, que mentía. Escuchar esas descripciones de Narumi las deja fuera de sí; siento como las invade la rabia, pese a que tratan de ser dignas en todo momento, creo que mañana tendrá muchas cosas que contar.

