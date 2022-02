Vocero de cirujanos y caso de mujer fallecida en clínica clandestina: "Ley no sanciona significativamente estos delitos"

Este miércoles, el vocero y expresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, doctor Claudio Thomas, comentó el fallecimiento de una mujer de 32 años en una clínica estética clandestina en la comuna de Las Condes.

Leslie Scarlette Vergara Pávez falleció tras someterse a un procedimiento en el recinto que ya había sido objeto de fiscalizaciones, denuncias y clausuras en 2015, 2017 y 2019.

¿Qué dijo Thomas?

"Es penoso estar nuevamente hablando de este tema y sigue sucediendo. Obedece a muchos factores, pero sin duda que uno de los factores más importantes es la desregulación que tenemos respecto a esto", comenzó señalando en conversación con Mucho Gusto.

En este sentido, agregó que "los países desarrollados no permiten que ninguna peluquería ni otro tipo de cosas se ponga títulos o se promocione como clínica. Cualquiera clínica que diga clínica estética tiene que tener un médico a cargo, tiene que haber un director médico que es el responsable de los procedimientos que se efectúan dentro de ese centro".

Riesgos

Tras esto, manifestó que "cualquier inyección corporal tiene riesgo. Eso que te dicen que no hay riesgo es falso, ya que todos los procedimientos quirúrgicos lo tienen, aún en las manos más expertas, por lo tanto, aquí ocurren los tres elementos que nosotros como Sociedad Chilena de Cirugía Plástica que hemos estado permanentemente hablando, no se cumplen".

"La paciente no estaba bien informada, no se le informó los riesgos ni tampoco tomó la dimensionalidad de lo que se iba a hacer", agregó.

Reincidencia

Con relación a los antecedentes que había respecto a los procedimientos que se realizaban en este lugar, el profesional destacó que las penas existentes permiten este tipo de reincidencia.

"El problema es que la ley no sanciona significativamente estos delitos. Pagas la multa y sigues haciendo lo mismo", señaló.

Tras esto, expuso que "acá hay un delito que es ejercicio ilegal de la medicina, y no está evaluado ni desarrollado por la Fiscalía y cuando ocurrió anteriormente, que supuestamente era una TENS que hacía este tipo de procedimientos, tuvimos el mismo detalle y quedó libre, y volvemos a lo mismo de nuevo, porque no hay una legislación que regule bien".

Finalmente, expresó que en este caso hubo "mala información para el paciente, lugar inadecuado y no hay médico de por medio, porque yo no sé si son médicos los que hicieron esto... Me parece que no".