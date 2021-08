Chile Vamos asegura que no comparte postura de Mañalich de evaluar una amnistía para detenidos en el estallido social

¿Qué pasó?

Desde Chile Vamos se manifestaron en contra de las declaraciones del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien aseguró estar abierto a una discusión para entregar amnistía a personas detenidas durante el estallido social dentro de un proceso para buscar la paz social.

Cabe recordar que actualmente Mañalich es candidato a senador por la Región Metropolitana, siendo apoyado por la centro derecha.

"No comparto esas declaraciones"

Según consignó BioBioChile, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, reconoció que: "Yo creo que en este punto en particular tenemos una diferencia de opinión sustantiva".

"Espero que aquilate las palabras, se lo digo como un fraternal llamado, porque estoy consciente de que es un hombre que sin lugar a duda cree en el estado de derecho", agregó.

Por su parte, el diputado Luciano Cruz Coke (Evópoli) señaló que: "Yo creo que la pregunta se hizo pensando en el próximo Congreso, en la eventualidad de un acuerdo político. Pero personalmente no lo comparto".

En esa misma línea, el presidente de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que: "Yo me imagino que él (Mañalich) podrá profundizar su planteamiento de lo que puede significar en el actual contexto. Obviamente es parte de una discusión que se puede dar, pero desde mi punto de vista yo no comparto esas declaraciones".

¿Qué dijo el Gobierno?

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, recalcó que en el sector deberían estar de acuerdo con que una amnistía dañaría la paz social.

"Lo que corresponde es que en el proyecto de ley que está hoy día en discusión que declara impune el homicidio frustrado, que declara impune el saqueo, que declara impune el lanzamiento de bombas incendiarias, deberíamos estar todos en acuerdo respecto de que esa impunidad daña a las víctimas y es malo para la paz social", sostuvo.

¿Qué dice Mañalich?

El exministro aclaró que la amnistía se podría aplicar para delitos como el lanzamiento de bombas molotov, proponiendo una legislación específica.

"Cómo hacer, en el caso mío como senador por Santiago, que efectivamente el temor disminuya, la violencia disminuya. Puede ocurrir perfectamente que dentro de ese proceso de pacificación alguien proponga algún proceso de amnistía, no de indulto, para quienes pueden haber cometido delitos no de sangre, no de violaciones a los derechos humanos", señaló.

