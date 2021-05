¿Qué pasó?

Este martes 4 de mayo, en medio de los funerales de Emilio, niño de 13 años que fue encontrado sin vida en las cercanías del río Liguay en Longaví, se realizará la audiencia de formalización de los dos hombres arrestados y sospechosos del homicidio del menor que remeció a los habitantes de la Región del Maule.

El procedimiento se realizará a las 11:00 horas, donde serán puestos a disposición de la justicia los sujetos mayores de edad (18 y 27 años), quienes fueron detenidos el pasado viernes 30 de abril en una casa rodante cerca del lugar del fatal incidente.

Y de cara a la audiencia, Ana, la madre del menor, alzó la voz y aseveró que "no es fácil ni para mí, ni para mis hijos, ni familia. A nadie le doy el dolor que yo tengo en este momento".

"Que la muerte de mi hijo no quede impune"

La progenitora de Emilio visiblemente afectada aprovechó la instancia para sostener que "estoy parada acá en este momento para dar gracias a toda la gente que vino acá a estar conmigo".

En cuanto al procedimiento de formalización, señaló que "lo único que pido es justicia para mi hijo y lo voy a lograr. No quiero que la muerte de mi hijo quede impune, ya que con su muerte me sacaron la vida".

"Queremos un presidio perpetuo calificado"

La tía de Emilio, Margarita, también apuntó a la audiencia con la justicia aseverando que "esperamos que con todo lo que la fiscalía reunió permita que si estos delincuentes son culpables, queden en prisión preventiva".

"Nosotros queremos justicia para Emilio y para todos los niños que no la han tenido. Nosotros queremos una condena ejemplar, un presidio perpetuo calificado. Queremos que estos tipos le den el ejemplo a otros tipos, que tienen tan sólo pensado en su cabeza tocar un niño", agregó sobre el mismo tema.

Consultada sobre informaciones que indican que el menor tenía algún tipo de relación con los acusados del crimen, sostuvo enfática que "no. La gente es irresponsable en hablar, ese es un trabajo que debe hacer la fiscalía, eso es morbo. A esas personas no las conocíamos, no teníamos rencillas y estamos seguros de que es netamente maldad".

Al cierre de sus dichos, Margarita sentenció que "nosotros no nos vamos a detener y no tenemos miedo a los delincuentes porque somos más las personas que queremos vivir en paz".

