Este martes la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, ofreció disculpas tras sus dichos en un podcast en el que criticó al Gobierno y el manejo de la pandemia ocupando términos como "infelices" y "nefastos", los que causaron polémica en el oficialismo.

A través de una declaración en twitter la doctora reconoció haber hecho un mal uso de las palabras pero enfatizó sus diferencias con el Ejecutivo.

A la ciudadanía, la comunidad médica y las autoridades de nuestro país. pic.twitter.com/Gy29PCWJ4S — Izkia Siches Pastén (@izkia) March 23, 2021

¿Qué dijo?

Siches señaló que "hoy es momento de volver al foco, a lo que importa. Necesitamos mejorar el manejo sanitario de la pandemia y entregar adecuadas soluciones materiales a quienes han visto afectadas sus fuentes de ingreso. Asimismo, es necesario que nos hagamos cargo de la enorme repercusión que la pandemia ha tenido en la salud mental de los trabajadores de la salud y en la ciudadanía en general".

"Esperamos solución a las legítimas demandas de la comunidad médica, la que sin duda seguirá entregando su mejor esfuerzo para atender a nuestros pacientes y acompañar a sus familias", agregó.

Por otro lado, dijo que "es por esta firme convicción, que reconozco humildemente mi error en la elección de las palabras empleadas. Si bien se emitieron en un contexto específico, debí haber tenido en cuenta que ellas serían juzgadas deprivadas de dicho contexto".

"Ofrezco mis disculpas a todos y todas quienes se hayan sentido afectados o molestos, concentrando a nuestro país en la forma sin entrar en el fondo, que es el gran problema que enfrentamos", finalizó.

¿Qué había dicho Izkia contra el Gobierno?

"En toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, no nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, dijo la presidenta del Colmed en un nuevo capítulo del podcast “La Cosa Nostra”.

“Ningún Gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes. ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? El paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible. Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada. Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos”, confesó.

