¿Qué pasó?

Habló de todo. La invitada de un nuevo capítulo del podcast “La Cosa Nostra” fue Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico (Colmed) y uno de los principales rostros desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.

En la entrevista, Siches repasó desde el manejo político de la pandemia, la relación entre el Colmed y el Gobierno, y el manejo de la pandemia, entre otros puntos.

No sirve para nada

La figura de Iskia Siches se hizo más notoria con el inicio de la pandemia. Allí el Gobierno formó la “Mesa Social” que integra a varias asociaciones de profesionales de la salud para ayudar o aconsejar al Ejecutivo en la toma de decisiones.

Pese a eso, para Siches dicha instancia no tiene peso en la toma de decisiones: “Yo llevo casi un año en esa Mesa Social, y hago muchas propuestas y todo, pero las únicas veces que me escuchan es cuando efectivamente hago declaraciones un poco más altisonantes. No funciona esa Mesa Social para llegar a acuerdos, no es una instancia que tenga poder, no corta nada, es una cuestión a la que yo voy, pero no me sirve como denuncia”.

“Han sido nefastos”

Bajo la misma tónica, siguió con sus críticas al gobierno: "En toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, no nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”.

“Ningún Gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes. ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! ¿Por qué? El paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible. Son lo peor. O sea, no podría, ni por la estrategia ni por nada. Aunque nos vendan la pomada, creo que han sido nefastos”, confesó Siches.

Totalmente distintos

Un momento álgido de la conversación fue cuando los conductores de este podcast- Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga- le pidieron a la la presidenta del Colmed, comparar a los dos ministros de Salud en tiempos de pandemia.

“Son roles distintos. Como que uno sabía que Mañalich pesaba, y yo creo que todavía pesa con el Presidente. Uno ve las leseras que tira por Twitter y el Presidente las anda repitiendo a los cinco minutos. Yo creo que tiene poder y lo mantiene”, comentó sobre Jaime Mañalich.

Con respecto al ministro Enrique Paris, Siches cree que tiene un rol totalmente distinto al que tenía Mañalich. “Está disponible a tragarse todas las del Gobierno, independiente de estar de acuerdo o no”.

"Me van a retar"

Mientras conversaba sobre si irá o no a votar en las próximas elecciones, debido a su avanzado embarazo, Siches expresó que va a esperar "las réplicas de la prensa", por lo señalado durante el podcast. "Me quieren tanto, se va a dedicar a hacerlo. He ido a seminarios de una sola persona y sale la cuestión después”.

En el mismo contexto, realizó un mea culpa: “Me fui de lengua, me van a retar, pero bueno. Ya estoy de prenatal. ¡Qué sanguchito de palta!".