¿Qué pasó?

Este martes, la municipalidad de San Bernardo informó que 10 personas recibieron erróneamente la segunda dosis de Sinovac, siendo que les correspondía la de Pfizer. La situación fue denominada como un "error programático" y el municipio aseguró que ninguno de ellos presentó complicaciones.

Sin embargo, existe molestia entre los afectados. Tal es el caso de Jacqueline Muñoz, que no se siente aliviada ni a salvo, sino que furiosa por lo sucedido.

¿Qué dijo?

En conversación con Meganoticias, la mujer señaló que "en vez de ponernos la de Pfizer, nos pusieron la de Sinovac. Esa fue la molestia de las diez personas, porque éramos 10 asistentes de la educación a los que nos hicieron lo mismo".

Indignados y preocupados por su salud, inmediatamente exigieron una explicación al personal encargado de la vacunación en la escuela municipal Estados Unidos, en San Bernardo.

"Me preocupa, porque tengo tres enfermedades de base. Nadie hizo nada, en ningún momento me monitorearon o me explicaron por qué fue el error. Lo único que me dijeron fue que las enfermeras no eran robot y que podían equivocarse como cualquier humano", indicó.

La posible tercera vacuna

El municipio aseguró que este "error programático" no tendría consecuencias y que en 21 días más, los involucrados podrían recibir la segunda dosis en un horario especial. Algo que complica a Jacqueline.

Lo anterior, dado que sería "mi tercera vacuna. No voy a ir a la segunda dosis tan segura o tan confiada", concluye.

¿Qué dijo el Gobierno?

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que "inmediatamente las (10) personas fueron informadas de esta situación" y que "se tiene que hacer una investigación de qué es lo que ocurrió y el proceso".

Asimismo, explicó que "el riesgo desde el punto de vista de la salud, la verdad es que es muy bajo. Ellas van a seguir siendo monitorizadas durante los próximos días en caso de que hubiera algún efecto secundario".

En cuanto a lo que viene, informó que "las personas tienen que ponerse una segunda dosis de la última vacuna, es decir, ellos se pusieron la primera dosis con Pfizer y la dosis que fue colocada ayer fue de Sinovac, por lo tanto tienen que colocarse y terminar el proceso de vacunación con Sinovac en 28 días más con la segunda dosis para completar y asegurar su proceso de vacunación".

Todo sobre Vacuna coronavirus

Ver cobertura completa