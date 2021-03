¿Qué pasó?

No hay dudas que el proceso de vacunación contra el coronavirus en Chile ha sido exitoso, pues más de cinco millones de personas han sido inoculadas. Sin embargo, la campaña no ha estado ajena de algunos inconvenientes.

El caso que involucra a Carla Toledo es símbolo de aquello. Su hija, una joven de 17 años que padece asma crónica, fue vacunada contra el covid-19 por error con una dosis del laboratorio chino Sinovac, la cual sólo está aprobada su uso en mayores de 18.

En realidad, le correspondía recibir la dosis de Pfizer, ya que es la única en nuestro país que se encuentra autorizada para ser utilizada desde los 16 años. Por lo mismo, su madre expresó toda su molestia por lo ocurrido.

¿Qué dijo?

"Cuando entró, ella empezó a mandarme mensajes para decirme que la iban a vacunar con la otra dosis. Ella les dijo en tres oportunidades, a tres personas distintas, y los funcionarios no la escucharon, no le hicieron caso y la vacunaron con la de Sinovac", denuncia Carla.

La madre se reunió de inmediato con la enfermera en jefe del Cesfam Pampa Alegre, en donde recibió una increíble respuesta: "Me dijo que no me haga problemas, porque ya le están probando en menores de edad. Me parece insólito y se lo hice ver, porque mi hija no es un conejillo de Indias", agregó.

La defensa del ministro Paris

En tanto, el ministro de Salud, Enrique Paris, pidió disculpas por lo ocurrido, pero destacó que son errores puntuales en medio de más de siete millones de dosis entregadas.

"Esto ocurre en todo el mundo y ha pasado en las campañas contra la influenza y en otras. Afortunadamente, no corren peligros esas personas, no tendrán problemas", concluyó el secretario de Estado.

