¿Qué pasó?

Una madre denunció que el pasado lunes su hija de 17 años, que padece asma, fue vacunada contra el coronavirus por error con una dosis del laboratorio chino Sinovac, la cual sólo está aprobada su uso en mayores de 18.

Cabe destacar que de acuerdo al calendario de vacunación del Ministerio de Salud, las personas con enfermedades crónicas y que tengan entre 16 y 21 años de edad deben inocularse este viernes 19 de marzo.

Además, a la joven le correspondía ser vacunada con una dosis del laboratorio de Pfizer, ya que es la única en el país que se encuentra con la luz verde para ser utilizada desde los 16 años.

La denuncia

En específico, el hecho ocurrió en el Cesfam Pampa Alegre en el sector de Francke en Osorno, región de Los Lagos.

"Hoy (lunes 15 de marzo) en Osorno, Cesfam Pampa Alegre, no me dejaron acompañar a mi hija en su vacuna como crónica. Le aplicaron una vacuna que no correspondía por norma y luego sólo reconocen su error, error con la salud de una joven. ¿Cómo es posible equivocarse un personal que debe ser entrenado?", señaló en su cuenta de Twitter Carla Montes, madre de la menor.

En otra publicación, dirigida a la Seremi de Salud, indicó que: "Deberían capacitar de mejor manera a su personal. Hoy en Osorno Cesfam Pampa Alegre se equivocaron con la vacunación de mi hija menor de edad, aplicando una que no corresponde a protocolo, aun cuando se les advirtió, luego sólo unas disculpas".

"Es una negligencia"

En Radio Bío Bío la mujer relató que: "A los cinco minutos que le aplicaron mal la vacuna la llamaron y le dijeron que se habían equivocado".

"Entré yo a la sala donde estaba y empezaron a darme explicaciones, que se habían equivocado. A mí parecer no es un error, es una negligencia. No puede ser que estén jugando con la salud de los jóvenes", agregó.

¿Qué dicen las autoridades?

En el mismo medio antes mencionado, el jefe del Departamento de Salud Municipal, Jaime Arancibia, indicó que se debe esperar un informe médico para determinar si fue o no un error de los funcionarios.

"Lo que habría que hacer sería mantenerla con un control riguroso, unos 30 días observar si hay efectos o no hay efectos", afirmó.

Respecto a la fecha en que la menor fue vacunada, la Seremi de Salud aclaró que: "Cuando se trata de vacunación para adolescentes, no es necesario guiarse por el calendario oficial de vacunación".

