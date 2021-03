Preocupación tienen los padres de la pequeña Florencia, guagua de seis meses que por error recibió la vacuna contra el coronavirus en el Cesfam Los Volcanes de Villarrica.

La lactante fue llevada al recinto asistencial porque le correspondía la vacuna de los seis meses, sin embargo, por motivos que se investigan recibió la dosis equivocada, tras lo cual se inició una investigación epidemiológica junto con un sumario sanitario.

Mallori Peña, madre de la menor, señaló que "nosotros fuimos porque le correspondía (la vacuna) de los seis meses y nos pillamos con esta sorpresa. Fue totalmente shockeante, no sabíamos qué hacer, estábamos en blanco, hasta que llegaron mi mamá y su mamá para ayudarnos porque no sabíamos qué hacer. También llegó Carabineros que nos ayudó y guio para no dejarnos solos".

En tanto, el padre de la bebé, Jaime Calfunao, manifestó: "Entendemos que ocurran errores humanos, es común, pero este error puede traer consecuencias graves para nosotros. En el momento no se sabía qué iba a pasar con Florencia".

Agregó además, que "el mundo está consciente de que han muerto personas por la vacuna, gente adulta y, en este caso, un lactante de seis meses no nos da espacio para pensar otra cosa más que puras cosas negativas".

"Lo único que pedimos es si puede haber un poquito más de orden en los Cesfam porque siento que los dejan olvidados, debieran fiscalizarlos, qué tan organizada va la labor ahí", concluyó.

Vacunas para mayores de 16 y 18 años

Cabe recordar que en Chile, las vacunas contra el Covid-19 que han sido autorizadas de emergencia están destinadas para mayores de 16 o 18 años, y se desconocen los efectos que podría provocar en los niños de corta edad.

Por lo anterior, actualmente la infante está siendo constantemente monitoreada, sin embargo, hasta el momento no ha presentado complicaciones.

