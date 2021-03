¿Qué pasó?

Un trabajo de investigación científica tiene en la mira a la península de Mejillones, zona enclavada el Norte Grande de Chile, entre los puertos de Antofagasta y Mejillones, y que apunta a una falla geológica que está afectando a este sector del territorio nacional.

Se trata de un hallazgo realizado por una serie de expertos que estudian el fenómeno en una localidad que posee una variada flora y fauna y de un alto valor arqueológico.

Es una falla activa denominada Splay Fault, que tiene en alerta a los especialistas.

Hallazgo en el norte de Chile: Investigación @Dgf_uchile detecta falla geológica al sur de Mejillones activada por terremoto de 1995 https://t.co/KnnUXko8tZ pic.twitter.com/0MVp892AkP — Universidad de Chile (@uchile) March 3, 2021

¿Qué es un Splay Fault?

El tema fue abordado por Francisco Pastén-Araya, investigador postdoctoral del Departamento de Geofísica (DGF) de la Universidad de Chile e integrante del Proyecto Anillo INSUD, quien entregó detalles del hallazgo.

"Las splay faults son estructuras grandes cuyo origen se relaciona con el contacto entre placas tectónicas que suelen activarse luego de un terremoto de subducción con consecuencias graves, como un aumento en el riesgo de la generación de tsunamis", aseveró al sitio oficial de la Universidad de Chile.

Sobre el mismo tema, aclaró que "tampoco se descarta que estas fallas puedan activarse sin la ocurrencia de un terremoto de subducción".

¿A qué se debe la falla geológica?

Sobre la causa de esta falla geológica descubierta al sur de la península de Mejillones, todo apunta a que se activó tras el terremoto de Antofagasta ocurrido en 1995 y con una magnitud de 8.1 MW.

Esto tras datos recopilados por redes sismológicas alemanas CINCA y Task Force, la red chilena MEJIPE y el Centro Sismológico Nacional (CSN) que permitió determinar la existencia de este denominado splay fault.

"Al observar los registros de las réplicas del terremoto de 1995 nos dimos cuenta de que existe una sismicidad cortical que comienza en la parte superior del contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana y se propaga hacia el suelo oceánico de la parte alta de la corteza terrestre superior, tal como lo hace una splay fault en una zona de subducción", indicó el experto.

Splay Fault podría llegar a potenciar un tsunami

Sobre sus características y si puede traer consecuencias para Mejillones, el coautor de la investigación, Bertrand Potin, realizó un perfil topográfico de la falla y logró establecer que la splay fault se localiza en una zona de fractura, con una posible presencia de fluidos en la corteza superior.

Bajo este panorama, Francisco Pastén-Araya aseguró que "esta splay fault podría llegar a potenciar o hacer más grande un tsunami después de un terremoto de subducción. Ahora que la tenemos identificada podremos considerarla para mitigar el riesgo de un tsunami cuando ocurra un terremoto de subducción en esta parte del norte de Chile".

Este hallazgo se basa en el trabajo de investigación denominado "Seismicity in the upper plate of the Northern Chilean offshore forearc: Evidence of splay fault south of the Mejillones Peninsula" (Sismicidad en la corteza superior en el antearco costero del norte de Chile: evidencia de una splay fault al sur de la península de Mejillones) que fue publicado por la revista Tectonophysics.