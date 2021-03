¿Qué pasó?

Luego que el Juzgado de Garantía de Arauco rechazara la solicitud de prisión preventiva realizada por la Fiscalía contra Jorge Escobar, único imputado por la desaparición y muerte del menor de 3 años Tomás Bravo, este miércoles el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidió remover de la investigación al persecutor José Ortiz.

¿Quién asume la indagatoria?

Abbott, designó a la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, para dirigir la investigación penal que busca esclarecer la muerte de Tomás, quien fue encontrado sin vida luego de permanecer desaparecido 9 días en el sector de Caripilun, comuna de Arauco.

De acuerdo a la Fiscalía, la designación se funda en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, debido a la gravedad y complejidad de la investigación, además de los nuevos antecedentes incorporados a la causa.

Cabe destacar que Cartagena podrá actuar con los fiscales adjuntos que estime necesario, incluyendo a Ortiz.

Rechazo de prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Arauco rechazó la prisión preventiva para Escobar por considerar que en el informe de autopsia de Tomás no se encuentra acreditada la existencia de un homicidio ni indicios de participación del imputado, como lo había asegurado Ortiz.

Elisa Martínez, abuela materna de Tomás Bravo, ha defendido en reiteradas ocasiones a su hermano imputado por el hecho, y tras la formalización afirmó que el persecutor: "Él está haciendo muy mal su trabajo porque todo el tiempo se ha estado adelantando a los hechos, diciendo desde el primer momento que empezó la audiencia que él era culpable de homicidio y sin tener las pruebas concretas ni relevantes".

"No hay ningún informe oficial del Servicio Médico Legal. Entonces, me pareció lo más ridículo que el fiscal dijera que es culpable sin haber hecho ningún informe. Están todavía evaluando los exámenes y eso se puede demorar semanas hasta meses. Todavía no hay data de muerte, no hay nada", añadió.

En ese sentido, sostuvo que el persecutor se apresuró en formalizar a Escobar. Sobre un posible cambio de fiscal indicó que: "Lo hemos pensado. Yo he pedido que cambien el fiscal".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

