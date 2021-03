¿Qué pasó?

Elisa Martínez, abuela materna de Tomás Bravo, insistió en la inocencia de su hermano, Jorge Escobar, luego de que este martes fuera formalizado por el delito de homicidio calificado, instancia en que se rechazó la petición de prisión preventiva del Ministerio Público.

Tras la decisión del tribunal, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, por lo que el imputado de todos modos se mantendrá detenido hasta conocer el resultado de aquella apelación.

¿Qué dijo la abuela?

Una vez finalizada la audiencia, Martínez recalcó que: "Nosotros sabemos que mi hermano es inocente, lo hemos dicho desde el principio y eso se va a ir notando día a día que tenemos razón".

"Ahora hay que seguir investigando, no bajar los brazos y encontrar la verdad. No vamos a descansar como familia hasta que se sepa quiénes son los verdaderos culpables", agregó.

"Estamos tranquilos porque se sigue investigando y nunca han habido pruebas y no las van a encontrar. No es porque sea mi hermano y yo lo esté defendiendo, es porque es obvio que no tiene nada que ver en esto, los verdaderos culpables andan sueltos", sostuvo.

"El fiscal está haciendo muy mal su trabajo"

Además, Elisa cuestionó el trabajo que está haciendo el fiscal a cargo del caso, José Ortiz, afirmando que: "Desde el primer momento, antes de tomar la carpeta de la investigación, se adelantó a los hechos. Él siempre se va adelantando porque desde el primer momento, para hacer el trabajo fácil, él dice que mi hermano es culpable. Quiere cerrar el caso, no sé".

"Él está haciendo muy mal su trabajo porque todo el tiempo se ha estado adelantando a los hechos, diciendo desde el primer momento que empezó la audiencia que él era culpable de homicidio y sin tener las pruebas concretas ni relevantes", sentenció.

"No hay ningún informe oficial del Servicio Médico Legal. Entonces, me pareció lo más ridículo que el fiscal dijera que es culpable sin haber hecho ningún informe. Están todavía evaluando los exámenes y eso se puede demorar semanas hasta meses. Todavía no hay data de muerte, no hay nada", añadió.

En ese sentido, sostuvo que el persecutor se apresuró en formalizar a Escobar. Sobre un posible cambio de fiscal indicó que: "Lo hemos pensado. Yo he pedido que cambien el fiscal".

Acusa presiones

La abuela de Tomás denunció que durante la investigación "también presionaron incluso a mis hijas. Que dijeran la verdad, que sabían algo, mi hija incluso menor de edad. Nosotros hicimos esa acusación a la Intendencia".

En cuanto a Escobar, indicó que: "La primeras declaraciones, le exigía que tenía que entregar al niño, culpándolo. Y varias veces lo culpaban y le decía que tenía que echarse la culpa, y él le dijo que no, porque él siempre ha mantenido la posición de que es inocente".

Entrega de cuerpo

Por otra parte, sobre la entrega del cuerpo de Tomás, Elisa detalló que: "Estamos a la espera de que nos llamen para ir a buscar a Tomasito, todavía no nos han dicho nada".

"Se supone que tenemos que estar preparados porque en cualquier minuto nos avisan que vayamos a buscarlo", agregó.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa