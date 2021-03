¿Qué pasó?

La defensa de Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo y único detenido por la muerte del niño, rechazó la causa de muerte del menor planteada por la Fiscalía durante la audiencia de formalización, asegurando que los informes del Servicio Médico Legal (SML) y de la Policía de Investigaciones (PDI) aún no son concluyentes.

Cabe recordar que el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, expuso que el imputado "con la intención de matar, ejerce sobre el niño maniobras de introducción de algún elemento de carácter contundente, elástico, no determinado en su boca, generándole una asfixia que posteriormente le genera la muerte".

¿Qué dijo la defensa?

El abogado defensor de Escobar sostuvo que "el fiscal ha planteado una causa de muerte inexistente", detallando que: "La muerte, como verbo rector, requiere en este caso es una acción, y la pregunta es: ¿Cuál es la acción que el Ministerio Público está describiendo en la formalización?, y la acción que describe es la asfixia".

"El informe del SML y de la PDI, dos informes independientes y autónomos entre sí, son categóricos en establecer una causa indeterminada de muerte. y La pregunta es entonces con qué sustento científico y en qué evidencia descansa la formalización del Ministerio Público en este caso a la forma de dar muerte a la víctima", agregó.

En esa misma línea, recalca que: "El SML en la preautopsia es clara en indicar de que hay una causa de muerte indeterminada en estudio".

Estudios pendientes

Además, explicó que: "El SML ha dicho que hay una presencia sutil de signos macroscópicos de edema cerebral y pulmonar".

"La hipoxia es un fenómeno anterior a la muerte, que tiene que ver con la falta de oxígeno, pero esta no es la causa de muerte de Tomás. La causa de muerte indeterminada en estudio tiene que ver con que están pendientes los estudios de ADN, de toxicología, bioquímicos, de alcoholemia, estomatológicos, dictológicos, entre otros", detalló.

"Es decir, acá se va a mantener la causa de muerte indeterminada en la medida que estos informes científicos pendientes no arrojan ningún resultado conclusivo", añadió.

En ese sentido, aseguró que: "La causa por asfixia desde ya está absolutamente desechada".

Maniobra de asfixia

Asimismo, señaló que: "Cuando el fiscal nos plantea que hay una maniobra de asfixia mediante una inducción de un elemento elástico, no hay ningún tipo de lesión en el interior de la zona bucal, no hay ninguna lesión en la parte externa de la boca, no hay ninguna señal de trauma en el cuerpo que sea compatible con la dinámica que describe el fiscal en su formalización".

"¿De qué manera una persona puede introducir un elemento elástico absolutamente determinado? porque tampoco en el cadáver ni en la zona bucal se ha encontrado ningún elemento respecto al cual se pueda asociar este elemento elástico".

Finalmente, aseguró que: "El informe de la Brigada de Homicidios dice que no existen elementos de juicio que nos permita imputar responsabilidad en el hecho investigado".

"Acá no se explica de manera categórica de qué manera muere la víctima. No hay ningún antecedente científico que nos determine la forma de muerte. Como bien lo han dicho algunos querellantes aquí hay que esperar el resultado de la investigación", concluyó.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa