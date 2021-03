¿Qué pasó?

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, habló en exclusiva con Meganoticias luego de la formalización de Jorge Escobar, tío abuelo del menor que es acusado de homicidio calificado.

Pese a que el tribunal rechazó la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, por lo que el imputado de todos modos se mantendrá detenido hasta conocer el resultado de aquella apelación.

¿Qué dijo la Madre?

"Quiero que todo salga luego a la luz. Hay cosas que no están claras. Yo sé que mi tío no fue, porque hay muchas cosas que no coinciden, pero espero que luego salgan a la luz".

"No hay que meter las manos al fuego por nadie, pero yo sé que mi tío no fue. No coinciden los tiempos", agregó.

"Mi tío siempre fue un hombre tan bueno. Los que los conocen saben que es un hombre bueno", aseguró.

"La persona que hizo esto está libre"

Gutiérrez manifestó: "Necesito saber quién fue, de verdad quiero justicia. Tengo mucha mucha rabia. Mi hijo no murió el día en que desapareció, esa persona secuestró a mi hijo".

"Yo necesito justicia por Tomás. Me gustaría hacer una ley para mi hijo, ojalá se pueda hacer, para todos los niños que están pasando por esta situación, para todas las mamitas que han pasado por esto", añadió.

"Hay tanta maldad. La persona que hizo esto está libre y puede seguir haciéndolo con otras personas, y yo necesito justicia. Yo no voy a descansar hasta tener justicia para mi hijo", sostuvo.

Sospechas

Respecto a los posibles responsables por la muerte del niño, la madre contó que: "Hay varios datos de personas que podrían ser, por una persona que se vio por última vez en ese cerro. Tengo varias hipótesis pero no quiero seguir hablando, porque la verdad después quizás uno puede equivocarse y cómo después puedo hacer yo para enfrentar eso".

"Pero sí hay una persona que me entra mucho la duda y que incluso lo vi en mis sueños. Yo le pedí a Dios que me revelara quién estaba detrás de esto y me mostró la cara de esa persona, y esa persona está siendo buscada por la PDI, tiene antecedentes penales, no es una persona de los trigos limpios", afirmó.

"Todo está en la Policía de Investigaciones. Ellos dicen que están trabajando y yo espero que sea así, que no estén solamente en un punto, porque mientras están culpando a mi tío puede que haya una persona que se esté riendo de esto y puede ser un peligro", continuó.

"Aquí hay más niños, hay más gente. ¿Qué sabemos nosotros si hay un psicópata dando vueltas? ¿Si estamos realmente en riesgo? También hay que ver eso, que el campo ahora no es seguro y que hay una persona que secuestró un niño y lo hizo sufrir", sentenció.

Momento del hecho

Por otra parte, Estefanía aclaró si el momento de la desaparición del menor ocurrió antes o después del partido de Colo Colo.

"Fue después del partido porque eran las ocho, ocho diez máximo. Yo no vi la hora en realidad, pero sé que ya estaban celebrando que Colo Colo había ganado, porque aquí mi familia es colocolina y mi tío no había visto el partido porque no es muy fanático del Colo", aseguró.

La totalidad de las declaraciones de la madre de Tomás se darán a conocer este miércoles en el matinal de Mega, Mucho Gusto.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

