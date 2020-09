¿Qué pasó?

En redes sociales se viralizó un video que muestra a un funcionario de Carabineros discutiendo con personal de la salud primaria de la comuna de San Miguel, a quienes les realizaba controles de identidad en pleno horario laboral.

La situación se registró cuando el uniformado, que se identificó como sargento 2° Rigoberto García, llegó hasta el lugar con una persona a constatar lesiones, tras lo cual reclamó por la demora en la atención.

El video

En las imágenes se ve al carabinero utilizando su uniforme, pero sin su identificación, mientras con una libreta realiza controles de identidad a los trabajadores del recinto en horario laboral.

En el video, García afirma: "ustedes me tienen más de dos horas acá". Ante esto, una trabajadora le responde: "Llegó a las cinco, no puede ser, son las seis de la tarde. Abrimos a las cinco, no podemos tenerlo esperando dos horas".

"Están como perros rabiosos"

Sin embargo, el uniformado insistió en acusar al personal de estar "dilatando un procedimiento policial", por no realizar la constatación de lesiones del detenido, ante lo cual la funcionaria sostuvo que: "estamos ingresando pacientes".

El carabinero le solicitó los datos a un guardia de seguridad del establecimiento, mientras era increpado por el personal de salud. Tras esto, García manifestó "están como perros rabiosos" y aseguró que iba a informar los hechos a la coordinación de Salud.

Funcionarios de la Salud de la Atención Primaria de la Comuna de San Miguel denuncian malos tratos y amedrentamiento por parte del Sgto 2° de @Carabdechile que se identifica como Rigoberto García.

<https://t.co/QLGEr6jF3K>

¿Porqué no porta su identidad?@Contraloriacl pic.twitter.com/4Fh7NW7pSt — β¤ȑȋ§ ďɱȋțȑÿ (@DmitryBoris) September 9, 2020

¿Qué dijo Carabineros?

Ante esta situación, la institución aclaró que: "Personal de San Miguel fue a constatar lesiones a una víctima y, ante demora de atención, se produjo diferencia de criterios con funcionarios del recinto".

"El mando dispuso indagaciones para esclarecer situación y determinar eventuales medidas administrativas si corresponden", agregó.