¿Qué pasó?

Jacqueline Carreño lleva 12 años combatiendo contra el cáncer, una lucha que cada día se hace más difícil ante la imposibilidad de costear el medicamento que necesita.

Desde el Instituto Nacional del Cáncer le recetaron Ribociclib, un fármaco que debiese tomar por al menos un año y cuyo precio es de cuatro millones de pesos, un monto al que no puede acceder.

¿Qué dijo?

La situación de la mujer es crítica: "Mi diagnóstico actual es cáncer de cerebro, tres tumores; cáncer óseo, columna completa, desde los hombros hasta las piernas; lesiones hepáticas y lesiones de pulmón derecho. Además de metástasis por cáncer de mama".

"Pensaba en qué me quedaba a mí, ¿morir? O sea, ¿porque no tengo dinero estoy condenada a morirme? Yo no pedí enfermar de cáncer", agregó.

El apoyo de una abogada

A comienzos de este 2020 hizo un video esperando que se viralizara por redes sociales. Así fue cómo conoció a Karem Neubauer, una abogada que también tuvo cáncer de mama.

"El comité oncológico que la atiende le prescribió Ribociclib. Sin embargo, el Ministerio de Salud se lo rechazó, aduciendo que no estaba contemplado dentro de las drogas de alto costo", señaló la defensora.

Bajo esa línea, Jacqueline le exige a la cartera de Salud que costee el medicamento que necesita: "A mí se me parte el corazón. Digo cómo las autoridades no ven esto, que nos estamos muriendo y a nadie le importa, nadie hace nada", manifestó.

Su emprendimiento

"Estamos con nuestro pequeño emprendimiento. Hacemos volantines, todos hechos a mano", dijo mientras muestra sus elaboraciones.

A pesar de todas las complejidades, la mujer y su pareja buscan de una u otra manera reunir el dinero que necesitan, pero saben que no es suficiente.

Su situación será revisada por la Corte Suprema

El pasado 18 de agosto, la Corte de Apelaciones falló a favor de Jacqueline luego de presentar junto a Karem un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud.

"El Consejo de Defensa del Estado, como tiene que agotar todas las instancias legales, presentó una apelación a la Corte Suprema. Estamos a la espera de defender este fallo", concluyó la abogada.