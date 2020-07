View this post on Instagram

[#InMemoriam] Lamentamos el fallecimiento del Dr. Ricardo Tobar Herrera, destacado broncopulmonar especialista en Fibrosis. El #COVID ha cobrado nueva víctima de nuestro equipo de salud. . Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo 🖤 . #Colmed #ColmedChile #covid_19 #covid19 #covıd19 #coronavirus