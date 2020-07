¿Qué pasó?

El ministerio de Salud entregó este martes un nuevo balance respecto al estado de avance del coronavirus en nuestro país, confirmando un total de 6.434 fallecidos y 301.019 contagiados hasta las 21:00 horas del lunes.

Respecto a los fallecidos, se registraron 50 nuevos decesos a nivel nacional, de acuerdo a las inscripciones en el Registro Civil.

Además, se reportó un total de 2.462 nuevos contagios, de los cuales 1.946 corresponden a personas con síntomas y 266 asintomáticos, mientras que 250 aún no han sido notificados.

"Estamos mostrando cifras esperanzadoras"

El titular de la cartera, Enrique Paris, sostuvo que "ratificamos una mejoría que ya cumple 23 días. Continuamos con cifras esperanzadoras. En la Región Metropolitana, observamos una disminución promedio semanal en la positividad de los exámenes de PCR que ha bajado a un 24%".

"También podemos mostrar una caída en el número de casos confirmados, también promedio semanal, con coronavirus también en la Región Metropolitana. Ambas cifras son buenas noticias, sin embargo, no significa que podemos bajar los brazos, no significa que debemos abandonar la lucha, no significa que no sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias, distanciamiento, aislamiento, respetar cuarentena y toque de queda, lavado de manos", añadió.

En ese sentido, ratificó que "estamos mostrando cifras esperanzadoras, una leve mejoría".

Coronavirus 301.019 contagiados 6.434 fallecidos 26.340 activos Información corresponde al reporte del martes 7 de julio y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del lunes 6 de julio. Región Totales Casos nuevos totales Nuevos con síntomas Nuevos sin síntomas Fallecidos Arica y Parinacota 2.119 32 29 3 22 Tarapacá 6.705 73 45 25 102 Antofagasta 10.594 239 181 47 183 Atacama 1.323 22 19 3 5 Coquimbo 3.621 76 55 4 26 Valparaíso 13.433 202 173 10 292 RM 231.171 1.315 1.012 113 5.451 O’Higgins 7.468 213 185 25 92 Maule 6.495 117 104 11 73 Ñuble 2.640 23 16 6 33 Biobío 7.713 102 85 13 64 Araucanía 3.472 19 14 5 45 Los Ríos 735 4 3 1 10 Los Lagos 1.978 22 22 0 21 Aysén 48 0 0 0 0 Magallanes 1.504 3 3 0 15 Total 301.019 2.462 1.946 266 6.434

Plan de desconfinamiento

Por otro lado, aseguró que "estamos además preparando con todas las precauciones posibles y siguiendo dentro de las recomendaciones que nos haga el comité de expertos, preparando un plan para comenzar muy gradualmente, poco a poco, paso a paso, y "avanzar en una futura estrategia de desconfinamiento".

En ese sentido, afirmó que "para eso se irán dando todos los anuncios, se tomarán en consideración la opinión de diferentes expertos, sobre todo en pandemia del Minsal".

Pacientes hospitalizados

En Unidad de Cuidados Intensivos permanecen 2.060 pacientes, de los cuales 1.699 están con ventilación mecánica y de ellas 381 se encuentran en estado crítico.

Asimismo, se reportó que hay 343 ventiladores disponibles.

Cantidad de exámenes realizados

Además, informaron que se realizaron 12.065 exámenes PCR en las últimas 24 horas, acumulando a la fecha 1.210.326 test.

Residencias sanitarias

Además se informó que hay 9.882 cupos disponibles en las 147 residencias sanitarias en todo el país, para personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y que no pueden realizar aislamiento efectivo en su domicilio.

