¿Qué pasó?

El presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, doctor Tomás Regueira, abordó este martes la situación de la red sanitaria del país, en el marco de la emergencia por coronavirus.

En conversación con Meganoticias, el profesional hizo hincapié en la necesidad de disminuir los índices de nuevos contagios, dado que sin esto, la respuesta de la red de salud en Chile no dará abasto.

¿Qué dijo Regueira?

"Lo más importante es decir que no es solo el ventilador mecánico, es la infraestructura física, la cama, el personal, los insumos, fármacos y la tecnología, como el ventilador mecánico", expresó Regueira.

En esta línea, agegó que "en este momento en Santiago, pero también en Antofagasta, tenemos pacientes que están fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos, están siendo ventilados en pabellón, en urgencias, salas de pediatría y salas de agudo".

"Se nos acabaron las camas de intensivos..."

Debido a lo anterior, precisó que "eso quiere decir que ya se nos acabaron las camas de intensivos y la gente está siendo ventilada, más de 300 personas, fuera de las unidades de cuidados intensivos, en lugares que por supuesto no están habituados a hacer esto y claramente se asocia a perdida de calidad".

"No son los ventiladores el problema, el problema es dónde acostar a los pacientes", manifestó el facultativo, agegando que "en este momento en la Región Metropolitana, hay 70 pacientes en ventilación mecánica en las unidades de urgencia".

Falta de lugares

Tras esto, Regueria expresó que "ese problema no es tanto por falta de ventiladores, sino más bien por falta de lugares donde ingresar esos pacientes que están en urgencia a centros hospitalarios, esa es la principal preocupación".

Disminuir la demanda por camas

Finalmente, el representante de la medicina intensiva señaló que "no importa cuánto esfuerzo hagamos acá, si no cerramos esta llave que es la demanda por camas, las personas que se infectan y hacen neumonía, no hay respuesta sanitaria que aguante, y eso lo vimos en Italia, en España, Estados Unidos, etc, por lo tanto la principal respuesta es tomar todas las medidas sanitarias que sean necesarias para disminuir la demanda por camas".

