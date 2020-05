¿Qué pasó?

Este jueves, en entrevista con Meganoticias, el médico Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Indisa, analizó el estado y la evolución de la pandemia de coronavirus en Chile.

¿Qué dijo el doctor?

Sobre en qué punto de la curva de contagio se encuentra el país, el doctor señaló que “la verdad es que viene una tendencia al alza que, incluso, ha ido cambiando en la pendiente que tiene y que cada vez es más empinada”.

“Todo esto hace obvio de que vienen días bastante importantes en número de casos, pero realmente hasta que se produzca una inflexión de esta curva, no vamos a poder hablar con seriedad de que hemos alcanzado el peak”, añadió.

“De momento, sabemos que cambió la forma de progresión lineal a una forma que ha ido adquiriendo características un poco más peligrosas, más exponenciales, y también acumulando casos fatales y hospitalizaciones que son un problema serio para el país y para la Región Metropolitana”, profundizó Ugarte.

Necesidad de más camas

Consultado por la necesidad que se ha producido de multiplicar el número de camas para pacientes críticos, considerando el incremento en los casos de contagio por el virus, el facultativo indicó que en la clínica donde trabaja ya han más que duplicado las cifras de camas disponibles.

“Es nuestro deber. Cualquiera que pueda hacerlo, tiene que hacerlo, porque es una responsabilidad, no queremos que la gente enferme y no encuentre un lugar donde recibir una atención digna y adecuada”, expresó Ugarte, agregando que “existe la posibilidad” de llegar a un colapso que no permita brindar atención a todos los pacientes, pero que se está “haciendo todo el esfuerzo necesario” para que ello no ocurra.

