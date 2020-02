View this post on Instagram

Este martes durante la mañana llegará a suelo nacional una joven chilena que se encontraba en China, quien producto de la cuarentena por el #coronavirus, no había podido regresar. Según informaron autoridades de salud, se someterá a un estricto protocolo para evitar la llegada del virus a Chile. Vanesa García se encontraba en el país asiático de intercambio cuando apareció el brote de Covid-19, por lo cual se mantuvo en cuarentena en su departamento. Rosa Oyarce, seremi de Salud Metropolitana, explicó: “Tenemos los dispositivos ya preparados, para cualquier caso, no excepcionalmente este caso, sino cualquiera que llegue bajo la misma condición va a recibir el mismo trato, es decir, se activan los dispositivos y eso es lo que se va a hacer". Además, indicó que se mantendrá en aislamiento "en su casa probablemente”, en Concepción, de donde es originalmente.